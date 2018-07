Meppen. Dennis Geiger setzt seine fußballerische Laufbahn beim Regionalligisten SSV Jeddeloh fort. Der 34-jährige Abwehrspieler, der zuletzt beim Drittligaverein SV Meppen unter Vertrag stand, wechselt für ein Jahr an den Küstenkanal.

„Wir freuen uns, dass wir mit Dennis das passende Puzzleteil für unsere Abwehr gefunden haben,“ sagte Jeddelohs sportlicher Leiter Ansgar Schnabel. „Er strahlt eine unheimliche Ruhe aus und wird unseren ganzen Abwehrverbund stellen und ordnen.“

Bevor Geiger zum SV Meppen wechselte, absolvierte er 118 Pflichtspiele für den SV Waldhof Mannheim, in denen er 14 Tore schoss. Zuvor kam der gebürtige Reutlinger für KFC Uerdingen und den MSV Duisburg II zu 56 Einsätzen in der Oberliga Nordrhein. Dazu kommen vier Einsätze in der 3. Liga und fast 90 Partien in der Oberliga.

Der Innenverteidiger hat sich nach dem Ende seines Engagements beim SV Meppen seit einigen Wochen beim SSV fitgehalten. „Es war schnell zu merken, dass er menschlich gut ins Team passt. Wir sind sehr froh, dass er den Aufwand in Kauf nimmt, um in Jeddeloh zu spielen“, freut sich Schnabel über die Verstärkung.

Geiger war im Januar 2015 zum SVM gekommen. In seiner ersten Saison lief er in der Regionalliga 18-mal für die Emsländer auf, wobei er gegen Lüneburg ein Fallrückziehertor erzielte, welches zur Wahl stand beim Tor des Monats. Am Ende siegte aber Franz Häfner vom Sachsenligisten SV Einheit Kamenz bei der Wahl mit einem Treffer von der Mittellinie. In Meppens Meistersaison 2016/17 absolvierte Geiger 31 Regionalligaspiele (drei Tore). Im Relegationshinspiel gegen seinen Ex-Club Mannheim saß Geiger 90 Minuten auf der Bank, während er das Team im zweiten Duell als Kapitän auf den Platz führte. In der 3. Liga kam Geiger viermal als Einwechselspieler zum Einsatz. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert.