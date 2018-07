Da die SVM-Spieler um die Plätze in der Startelf beim Saisonauftakt am 30. Juli bei den Sportfreunden Lotte kämpfen, werden sie auch in Lohne engagiert zur Sache gehen. „Ich habe Vorstellungen“, erklärt Trainer Christian Neidhart, doch eine Formation sei noch längst nicht klar. Zudem lässt sich der Fußballlehrer bei diesem Punkt überhaupt nicht in die Karten schauen. Die Spannung bleibt hoch.