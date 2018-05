Gut besucht waren die Heimspiele des SV Meppen in der ersten Drittliga-Saison. Ab dem 18. Juni werden in drei Phasen Dauerkarten für die Serie 2018/19 verkauft. Foto: Scholz

Meppen. Der SV Meppen geht davon aus, dass seine Dauerkarten für die in der kommenden Saison noch attraktivere 3. Liga begehrt sind. Die Tickets zu erhöhten Preisen in allen Kategorien werden in drei Phasen ab dem 18. Juni angeboten. Karteninhaber und Vereinsmitglieder haben ein Vorkaufsrecht.