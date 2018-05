pm Meppen. Thomas Kemper wird ab Juni hauptamtlicher Leiter Medien und Pressesprecher beim Drittligisten SV Meppen. Der 47-jährige Meppener löst Heiner Harnack ab, der das Amt des Pressesprechers seit gut einem Jahr ausübte.

„Wir danken Heiner Harnack für sein großes Engagement, und freuen uns, dass er uns als ausgezeichneter Kenner des Vereins innerhalb des Medienteams erhalten bleibt“, sagt Geschäftsführer Ronald Maul. „Mit Thomas Kemper übernimmt diese wichtige Position ein erfahrener Journalist und Medienprofi, der die nötige Expertise für die stetig wachsenden Anforderungen des Pressesprechers mitbringt“, sagt Vorstandssprecher Andreas Kremer.

Start als Zeitungs-Redakteur in Meppen

Kemper startete seine berufliche Laufbahn als Zeitungs-Redakteur beim Ems-Report in Meppen. Seit 2010 arbeitet er bei einer Kommunikationsagentur in Gütersloh im Bereich Content Marketing. Für Print und Web betreute er in der Kundenkommunikation Unternehmen wie Mercedes-Benz und Lufthansa.

Ansprechpartner für den DFB

„Als Drittligist ist der Verantwortungsbereich in der Außendarstellung der verschiedenen Medien enorm gewachsen“, erklärt Maul. „Wir sind daher glücklich, diese Position mit Thomas Kemper noch professioneller besetzen zu können.“ Neben Print, Hörfunk und TV müssten auch die sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Instagram stetig bedient werden. Als hauptamtlicher Pressesprecher wird Kemper zudem direkter Ansprechpartner für den DFB sein.

„Ehre und Herausforderung“

Zum Aufgabenbereich Kempers gehört ebenfalls die Leitung sämtlicher Pressekonferenzen sowie die Begleitung der Mannschaft bei allen Heim- und Auswärtsspielen. Die Tätigkeit umfasst zusätzlich die Außendarstellung des Frauenteams (2. Liga), des Jugendleistungszentrums Emsland und des gesamten Breitensports des SVM. „Es ist Ehre und Herausforderung zugleich für einen Traditionsverein wie den SV Meppen, der auch überregional eine enorme Beachtung findet, tätig zu werden“, freut sich Kemper, der mit seiner Familie in Meppen wohnt.