Meppen. In der 1. und 2. Fußball-Bundesliga prägt sie schon länger das Bild in den Stadien, in der nächsten Saison wird die LED-Werbebande auch beim Drittligisten SV Meppen Wirklichkeit.

Insgesamt sollen in der Hänsch-Arena zu jedem Heimspiel 230 Meter LED-Bande aufgebaut werden, die gemietet wird. Sie wird im fernsehrelevanten Bereich in U-Form vor der Nord- und Südtribüne, also hinter den beidenToren, sowie vor der Neuen Tribüne aufgestellt werden. Die einzelnen Bestandteile werden zu den Spielen per Lkw geliefert, vom Vermieter auf- und danach wieder abgebaut. Zudem übernimmt der Partner die Programmierung und auch die Produktion der Werbetrailer. Produziert wird mit der LED-Technik einer Magdeburger Firma.

Meilenstein der Vermarktung

„Damit gehen wir in Meppen einen völlig neuen Weg des Marketings“, meint SVM-Geschäftsführer Ronald Maul, der darauf hinweist, dass durch die neue Technik für jeden Werbepartner „optische Leckerbissen“ möglich sein werden, an die bisher noch niemand dachte. Bereits im März beim Neujahrsempfang des Vereins in Werlte hatte Maul von einem „Meilenstein für unsere Vermarktung und Entwicklung“ gesprochen. Die LED-Bande sei ein weiterer Schritt zur Professionalisierung. Von der LED-Bande verspricht sich der SV Meppen mehr Erlöse, um in der neuen Spielklasse auf Dauer konkurrenzfähig zu bleiben.

„Wir laden alle Partner des SV Meppen ein, von Anfang an dabei zu sein, wenn wir in die zweite Saison der Dritten Liga mit diesem optischen Knaller gehen werden“, sagt SVM-Vorstandssprecher Andreas Kremer, der erzählt, dass bereits die ersten Verträge für die neue Werbeform unter Dach und Fach gebracht worden sind. „Das ist ein völlig neues Zeitalter, in das der SV Meppen starten wird“, ist sich Kremer sicher, dass damit eine technische Revolution in die Hänsch-Arena gebracht wird.

Telekom überträgt Heimspiele live

Auch in der kommenden Saison werden sämtliche Spiele des SV Meppen bei Telekom-Sport (mit Abo) und ausgewählte Partien im Dritten Programm des NDR live übertragen. Dazu kommen diverse Ausschnitte in verschiedenen Programmschienen am Spieltag selbst und den darauf folgenden Tagen.

Wer Interesse hat, sich an der LED-Bande wiederzufinden, sollte sich an Ronald Maul (Tel.: 05931/930116) oder Andreas Dieker (05931/930114) wenden.

Etat soll erhöht werden

Andreas Kremer hatte im vergangenen März angekündigt, dass der Etat des SV Meppen zur neuen Saison von 4,23 auf 4,8 bis 4,9 Millionen Euro erhöht werden soll. Den durchschnittlichen Drittliga-Haushalt bezifferte er mit 7,5 Millionen Euro.