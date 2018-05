Traf bei der 1:2-Niederlage in Bremen vom Elfmeterpunkt: SV Meppens Torjäger Benjamin Girth. Foto: Scholz

Meppen. SV Meppens Torjäger Benjamin Girth hat im letzten Saisonspiel bei Werder Bremen II (1:2) seinen ersten Treffer vom Elfmeterpunkt erzielt. Es war sein 19. Tor. Damit rückt er natürlich in den Fokus anderer Vereine. Doch der 26-Jährige erklärt im Interview, dass er in der nächsten Saison noch beim SVM unter Vertrag stehe. Zudem fühle er sich hier wohl. „Das ist das Wichtigste, was ich dazu sagen kann.“