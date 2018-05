Bremen. Die Saisonbilanz des SV Meppen fällt positiv aus - auch die 1:2-Niederlage zum Abschluss in Bremen kann sie nicht trüben. Hier die Stimmen zum Spiel.

Marcel Gebers (Innenverteidiger des SV Meppen), der erstmals die Kapitänsbinde trug: „Ich glaube, dass wir heute kein schlechtes Spiel gemacht haben. Wir hatten auch unsere Torchancen. Hätten das eine oder andere dann doch besser ausspielen können. Man hat in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir heute viele Fehlpässe im Spiel hatten. Obwohl wir einen guten Platz vorgefunden haben. Wir konnten nicht das umsetzen, was wir in den letzten Wochen gespielt haben. Vom Spielerischen her hat es Bremen natürlich gut gemacht. Haben gut aufgebaut und den Ball laufen lassen. In der ersten Halbzeit sind wir meistens hinterhergelaufen. Das war das Problem. Dann sind wir mit dem Elfmeter gut in die zweite Halbzeit gestartet. Und hatten auch noch das 2:1 auf dem Fuß. Es war jetzt nicht so schlecht, aber wir können auf jeden Fall besser spielen. Wir hatten uns natürlich vorzeitig gerettet und die Spannung noch so hochgehalten, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Wir haben Spaß in der Liga, und das wollen wir in der nächsten Saison auch zeigen. Wir haben, glaube ich, alle eine richtig gute Saison gespielt. Die Fans können mit dem, was wir erreicht haben, zufrieden sein. Mit Platz sieben.“

Erik Domaschke (Torwart des SV Meppen): „Es ist ja seit längerer Zeit schon so, dass wir zwei unterschiedliche Halbzeiten spielen. Ich denke, wenn wir die Chancen reinmachen, hätte es auch anders laufen können. Heute war der Fußballgott nicht auf unserer Seite. Aber im Endeffekt haben wir eine gute Saison gespielt. Wir sind alle froh, dass wir verletzungsfrei in die Sommerpause gehen können. Und dann wieder mit voller Kraft auf die nächste Saison schauen können. Beim zweiten Tor müssen wir vielleicht die Flanke unterbinden. Es gab Abstimmungsprobleme zwischen mir und Posi (Patrick Posipal, Anm. der Redaktion).“

Fabian Senninger (Verteidiger des SV Meppen), der diesmal hinten rechts agierte: „Wir haben natürlich noch einmal versucht, alles reinzulegen. Vielleicht hat einfach auch mal der letzte Pass gefehlt. Das kleine Fünkchen, um das Spiel zu gewinnen. Bremen hat das auch gut gemacht, hatte viele Ballbesitz. Wir hätten einfach in bestimmten Situationen das Ding einfach zünden und die Chancen nutzen müssen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wieder zurückzukommen. Ich bin gerade in Verhandlungen mit Meppen und Hannover, dass ich nächste Saison noch bleiben kann. Das wird sich in der nächsten Zeit klären, wie es weitergeht.“

Luka Tankulic (Offensivspieler des SV Meppen): „In der Halbzeit haben wir einige taktische Dinge besprochen. Dass wir vorne besseren Zugriff kriegen, weil wir das in der ersten Halbzeit nicht geschafft haben. Das hatten wir in der zweiten Halbzeit besser im Griff. Kamen besser ins Spiel und hatten bessere Ballstafetten. Kriegen den Elfmeter, der meines Erachtens berechtigt war. Dann waren wir im Spiel und müssen das 2:1 machen. Machen es natürlich nicht und stehen sehr offen. Werder hat mit Touré und Young schnelle Leute auf außen. Man merkt, dass es eine lange Saison war. Es war intensiv. Alle hatten schwere Beine und haben sich jetzt auch den Urlaub verdient. Eins darf man nicht vergessen: Wir haben acht Spiele in Folge nicht verloren. Das ist auch eine Leistung, die man sich hoch anrechnen lassen kann. Gerade in der Rückserie, wo die eine oder andere Mannschaft eingeknickt ist und nicht mehr so den Fußball gespielt hat wie in der Hinrunde. Davor muss man echt den Hut ziehen.“