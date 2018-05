Bremen. Die Serie des SV Meppen ist beim Heimspiel an der Weser gerissen. Vor rund 2900 Zuschauern kassierte der Aufsteiger beim 1:2 (0:1) nach acht Spielen ohne Niederlage bei Werder Bremen wieder eine Schlappe. Beim Absteiger haben die Emsländer noch nie gewonnen.

Die ersten Minuten auf Platz 11 gehörten den Gastgebern, die sich von der blau-weißen Übermacht auf den Rängen keinesfalls einschüchtern ließen. Sie bewiesen ihre spielerische Qualität, agierten ausgesprochen offensiv und beschäftigten den SVM gut. Bereits in der siebten Minute ging der Gastgeber nach einer feinen Kombination und viel Tempo in Führung. Philipp Eggersglüß wurde auf der rechten Seite geschickt, als die Meppener Abwehr noch ein wenig unsortiert wirkte. Der Bremer passte nach innen auf Idrissa Touré, der das Leder weiterschob zu Justin Eilers. Der ehemalige Drittliga-Torschützenkönig, der 2016 von Dresden zu Werder gewechselt war, schoss den Ball flach ins linke Eck. Das 1:0. Nur wenige Minuten später konnte sich SVM-Keeper Erik Domaschke beim Schuss von Niklas Schmidt auszeichnen. (Hier gibt‘s den Liveticker zum Nachlesen)

Lauffreudige Bremer

Der Ball rollte meist in Richtung des Meppener Tores. Die Emsländer hatten es im Aufbau schwer, weil die lauffreudigen Hanseanten die Räume schnell zustellten und damit die Anspielstationen fehlten. Bis zur Pause verzeichneten die Gäste sogar ein leichtes Chancenplus, sie lagen aber dennoch 0:1 zurück.

Die Meppener, die mit Abwehraufgaben gut beschäftigt waren, fuhren einige Konter, aber der letzte Pass kam oft nicht an. Dennoch verzeichneten sie Möglichkeiten: Die erste hatte Benjamin Girth unmittelbar vor dem 0:1. Nach Hereingabe von Nico Granatowski zog er den Ball mit der Hacke knapp am Tor vorbei. Nach rund 20 Minuten bekam der Torjäger das Leder im Strafraum, zog es aber über das Tor. Nach einem Freistoß von David Vrzogic kam Girth noch an den Ball, doch Bremen klärte zur Ecke. Genau wie wenig später bei einem Vrzogic-Schuss, bei dem Torwart Eric Oelschlägel auf dem Posten war. Kurz vor dem Seitenwechsel wurde ein Ball von Luca Tankulic, der bei seinen Aktionen wenig Glück hatte, noch abgefälscht.

Ausgleich durch Elfmeter

Doch unmittelbar nach dem Seitenwechsel der Ausgleich für den SV Meppen. Girth erzielte seinen 19. Saisontreffer. Dieses Mal aus ungewohnter Position: Er trat nämlich vom Elfmeterpunkt an, weil Bähre nach einem Zweikampf mit Dominic Volkmer im Strafraum zu Boden ging. Girth schob den Ball rechts unten ins Eck, Oelschlägel hatte die andere Seite gewählt. Thilo Leugers, sonst für die Elfmeter zuständig, saß gesperrt auf der Tribüne.

Der SV Meppen wirkte aktiver, machte mehr nach vorn. Er musste allerdings auch hinten aufpassen, so wie Ballmert (49.), als er nach guter Einzelaktion des zur Pause für Eilers eingewechselten Isaiah Young gerade noch vor dem einschussbereiten Rafael Kazior klärte. Beim Schuss und später beim Kopfball von Young retteten Girth und Bähre kurz vor der Torlinie. Zudem wurde ein Treffer des Gastgebers wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt.

Pfosten in letzter Minute

Aber als Vidovic mit der Fußspitze nach Vrzogic-Freistoß und Girth verpassten, fiel doch noch der vermeidbare Bremer Siegtreffer: Nach der langen Hereingabe vom linken Flügel war Rafael Kazior vor Posipal am Ball, den er per Kopf ins Netz wuchtete.

Anzeige Anzeige

Pech für den SV Meppen, dass der eingewechselte Thorben Deters in der Schlussminute nur den Pfosten traf. Sein Schuss wurde abgefälscht.

Veränderte Startelf

Trainer Christian Neidhart hatte sein Team im Vergleich zum Erfurt-Heimspiel personell auf drei Positionen verändert: Für Janik Jesgarzewski, der zunächst auf der Bank saß, den nach der 15. Gelben Karte gesperrten Thilo Leugers und Jens Robben kamen David Vrzogic, Jovan Vidovic und Markus Ballmert in die Startelf. Vrzogic übernahm den angestammten Part auf der linken Seite der Viererkette, dafür wechselte Senninger auf die rechte Bahn. Vidovic spielte in der Innenverteidigung, dafür rückte Patrick Posipal auf die Sechser-Position vor – und zwar an die Seite von Ballmert. Mike Bähre, gegen Erfurt noch auf der „Sechs“, übernahm die zentrale Position hinter den Spitzen.

Werder-Coach Sven Hübscher hatte seine Mannschaft bei der Abschiedsvorstellung aus der 3. Liga im Vergleich zum Spiel in Osnabrück nur auf zwei Positionen verändert: Für Leon Jens und Marc Pfitzner kamen der ehemalige Paderborner und Idrissa T ouré neu ins Team.