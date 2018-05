Bei Werder verteidigt Jesper Verlaat, Sohn von Frank Verlaat, der für den VfB Stuttgart und Werder in der Bundesliga spielte.

Granatowski treibt den Ball nach vorne, bedient den rechts mitlaufenden Girth, dessen Pass in die Mitte geklärt wird.

Bähre hatte Senninger mit seinem Pass in die Tiefe gefunden.

Nächste Chance für Werder, Bünning zieht von halblinks ab und findet in Domaschke seinen Meister. Meppen hinten zu luftig.

Zweites Saisontor von Eilers, der in zwei Jahren bei Werder sehr häufig verletzt war.

Eine komplette Kurve ist in blau und weiß getaucht. Beeindruckend.

Kornblum war SVM-Schiri beim 3:2-Heimsieg gegen den Chemnitzer FC und beim 1:1 in Aalen.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Florian Kornblum (Furth). Der 32-Jährige leitet in dieser Saison zum dritten Mal ein Meppen-Spiel. Seine Assistenten heißen Tobias Schultes und Andreas Hummel (beide Betzigau).

Die einzige Bierbude im Meppen-Block wird umlagert. Wahnsinn, was die Fans in dieser Saison geleistet haben. In jeder Hinsicht.