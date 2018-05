So sind die anderen Spiele ausgegangen:

Girth zirkelt den Ball mit links am linken Pfosten vorbei, nachdem Bähre nach einem Zweikampf mit Verlaat zurückgelegt hatte. Ein Raunen geht durchs Rund.

Young wirbelt Meppens linke Seite durcheinander, passt in die Mitte. Schmidt zieht ab, trifft aber das Spielgerät nicht richtig. Kazior kann nicht mehr entscheidend aufs Tor lenken.

Ecke von Werder II: Young köpft, Bähre klärt per Kopf auf der Linie. Glück für Meppen.

Verbal in die Wolle, natürlich.

Die beiden Bänke kriegen sich in die Wolle nach einem Foul eines Meppeners.

Tankulic tankt sich an der Torauslinie durch, bringt aber den Pass nicht zum Mann, sondern zum Torwart.

Ecke für Meppen. Gebers kommt nicht an den Kopfball.

Girth erster Elfmeter in dieser Saison. Sonst tritt immer Leugers an, der heute wegen seiner 15. Gelben Karte gesperrt ist.

Nächste Chance für Meppen. Bähre findet am zweiten Pfosten Tankulic, dessen Schuss knapp am Pfosten vorbeigelenkt wird - Ecke.

Viele Kleinigkeiten klappen heute nicht. Vrzogic beim Einwurf auf Posipal. Der will zurückpassen auf den Einwerfenden, findet aber den Gegner.

Knapp am 1:1 vorbei. Vrzogic flankt einen Freistoß aus dem Halbfeld rein, Girth mit den Haarspitzen dran, aber zur Ecke abgewehrt.

Planlose Flanke von Ballmert hoch und weit in die Mitte auf Girth. Werder II klärt.

Flanke von Vrzogic, doch Girth foult in der Mitte seinen Gegenspieler.

Bei Werder verteidigt Jesper Verlaat, Sohn von Frank Verlaat, der für den VfB Stuttgart und Werder in der Bundesliga spielte.

Granatowski treibt den Ball nach vorne, bedient den rechts mitlaufenden Girth, dessen Pass in die Mitte geklärt wird.

Bähre hatte Senninger mit seinem Pass in die Tiefe gefunden.

Nächste Chance für Werder, Bünning zieht von halblinks ab und findet in Domaschke seinen Meister. Meppen hinten zu luftig.

Zweites Saisontor von Eilers, der in zwei Jahren bei Werder sehr häufig verletzt war.

Eine komplette Kurve ist in blau und weiß getaucht. Beeindruckend.

Kornblum war SVM-Schiri beim 3:2-Heimsieg gegen den Chemnitzer FC und beim 1:1 in Aalen.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Florian Kornblum (Furth). Der 32-Jährige leitet in dieser Saison zum dritten Mal ein Meppen-Spiel. Seine Assistenten heißen Tobias Schultes und Andreas Hummel (beide Betzigau).

Die einzige Bierbude im Meppen-Block wird umlagert. Wahnsinn, was die Fans in dieser Saison geleistet haben. In jeder Hinsicht.