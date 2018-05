Meppen. „Wir hatten das große Glück, ein Teil Deines Lebens zu sein. R.I.P. Vossi“, hieß es auf einem Transparent in der Nähe der Trainerbank beim Spiel des SV Meppen gegen RW Erfurt. Die Fans erinnerten an den verstorbenen SVM-Anhänger Marco Voß, Mannschaft und Trainer liefen mit Trauerband auf.

Voß gehörte seit Jahren zur Fanszene des SVM. Der Papenburger war nach Einschätzung von dem ebenfalls aus der Kanalstadt stammenden Daniel Zybulka schon in Zweitligazeiten etliche Male, aber in den Ober- und Regionalliga-Jahren regelmäßig dabei, auch in dieser Saison bei vielen Auswärtsfahrten.

Groundhopper

Als Groundhopper war Voß in den letzten Jahren sehr aktiv, zusammen mit Zybulka bei vielen Länderspielen unterwegs. Der 40-Jährige ist nach Angaben der Fans auf einer Tour in Asien gestorben. „Wir waren völlig schockiert“, erklärt Zybulka, der in Großaspach die Nachricht erhielt. Die Meppener Mannschaft und Trainer traten gegen Erfurt mit Trauerband an. „Das sollte unser Mitgefühl unterstreichen“, sagte Trainer Christian Neidhart, der Voß persönlich kannte.

Letztes SVM-Saisonspiel Samstag in Bremen

Beim Saisonfinale am Samstag in Bremen wird der SV Meppen von mehr als 2000 Fans begleitet. So viele Tickets hat der Verein bereits im Vorfeld abgesetzt. Es dürfte sich also eine größere Karawane auf den Weg nach Bremen machen.

Um Kräfte für den letzten Auftritt dieser Saison zu schonen, hat die Mannschaft am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag trainingsfrei. Auf Platz 11 werden Marius Kleinsorge (Leistenprobleme), Steffen Puttkammer (Knöcheloperation) und Thilo Leugers (15. Gelbe Karte) fehlen. Neidhart hofft, dass Max Kremer (Rippenprobleme) und Martin Wagner (Oberschenkelbeschwerden) wieder mitmischen können.