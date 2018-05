Meppen. Der 37. Spieltag der 3. Liga entwickelte sich in der Hänsch Arena zum großen Tag der Verabschiedungen. Während der SV Meppen sechs Spielern und den eigenen Fans im letzten Heimspiel der Saison auf Wiedersehen sagen konnte, war es zugleich die vorerst letzte Auswärtspartie der Erfurter im Profifußball, die nun den bitteren Gang in die Viertklassigkeit antreten müssen.

Serie von Gänsehautmomenten

Eine gute Viertelstunde vor dem Anpfiff der Partie wurde es erstmals emotional. Die SVM-Spieler bedankten sich mit einem riesigen Plakat bei den Fans für die tolle Unterstützung über die gesamte Saison. Für diese nette Geste gab es von den Zuschauerrängen gebührenden Applaus. „Die Fans haben wieder richtig Stimmung gemacht. So war es ein runder Abschluss einer grandiosen Saison“, bestätigte Patrick Posipal. Es war aber auch der Beginn einer ganzen Serie von Gänsehautmomenten, die in der Verabschiedung der sechs Meppenspieler Dennis Geiger, Fabian Senninger, Mike Steven Bähre, Menno Heerkes, Haris Hyseni und Jens Robben ihren zweiten Akt fand. Jeder der Akteure bekam ein Bild und einen Blumenstrauß geschenkt.

Für Robben hatte sich Trainer Christian Neidhart noch ein ganz besonderes Präsent überlegt, indem er den 35-Jährigen von Beginn an hinter der Sturmspitze Benjamin Girth aufbot. Die Nummer 21 konnte sich somit vor seinem Karriereende nochmal dem heimischen Publikum zeigen. Als er schlussendlich kurz nach Beginn der zweiten Hälfte den Rasen verließ, erhoben sich die Fans im weiten Rund von ihren Sitzen und zollten Robbens Fußballkarriere Respekt. Nur wenige Spieler können auf eine so lange Zeit beim SV Meppen zurückblicken. Da konnte man selbst als Gästefan seine Gänsehaut kaum verbergen.

RW Erfurt verlässt 3. Liga

Für eben diese war die Partie ebenfalls etwas ganz Besonderes – allerdings im negativen Sinne. Immerhin war es für die Erfurter die vorerst letzte Auswärtspartie in der 3. Liga. Gleichzeitig verabschiedet sich damit das letzte Gründungsmitglied der zur Saison 2008/09 eingeführten Profiliga. Bei den RWE-Anhängern, deren Block erst zur zweiten Halbzeit komplett gefüllt war, war jedoch von Tristesse und Trauer nichts zu spüren. Lautstark feuerten sie ihre Truppe an und waren zeitweise besser zu vernehmen als die SVM-Fans. Trotz der drei Gegentreffer war bei den Rot-Weißen stets gute Laune angesagt. Ein Paradebeispiel, wie man sich trotz einer so schwierigen Phase fair und friedlich vom Profifußball verabschieden kann. Selbst die Polizei war zufrieden. „Das letzte Heimspiel des SV Meppen in dieser Saison nahm einen weitestgehend friedlichen und reibungslosen Verlauf“, so Gesamteinsatzleiter Polizeioberrat Robert Raaz.

Wie es der Zufall eben wollte war das Meppener Stadion an diesem Samstagnachmittag die perfekte Bühne, um auf verschiedenste Art und Weise „Tschüss“ zu sagen. Dieser 37. Spieltag dürfte vielen Fans noch lange in Erinnerung bleiben.