Gute Laune versprühte der zweifache Torschütze Luka Tankulic nach dem Sieg gegen Erfurt. Foto: Scholz

Meppen. Luka Tankulic war vor seiner Sperre in Großaspach in fünf Spielen hintereinander jeweils an Toren des SV Meppen beteiligt. Vier Treffer erzielte er dabei selbst. Beim 3:0 gegen RW Erfurt bereitete er das Tor von Nico Granatwoski vor und traf selbst doppelt. „Wir sind eine sensationelle Mannschaft und wir haben alle Spaß“, nennt er die Ursache für die Erfolgsserie. Herr Tankulic, überrascht Sie die eigene Torserie?