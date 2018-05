Meppen. Der SV Meppen setzt seine beeindruckende Serie fort. Nach dem 3:0 (1:0) vor 7115 Zuschauern in der heimischen Hänsch-Arena gegen Schlusslicht RW Erfurt ist er seit acht Spielen ungeschlagen, siegte zuletzt viermal in Folge.

Damit sorgte der Aufsteiger, der zuletzt 20 von 24 möglichen Zählern sammelte, für gute Stimmung nach dem Heimfinale in der Hänsch-Arena. Die Blau-Weißen weisen jetzt 58 Punkte auf. Beim letzten Saisonspiel am 12. Mai in Bremen können sie die 60-Punkte-Marke knacken.

Erfurt kassierte die sechste Niederlage in Folge und blieb dabei auch jeweils ohne Torerfolg. Der Spitzenreiter der ewigen Tabelle der 3. Liga, immerhin zweifacher DDR-Meister und 1992 noch UEFA-Cup-Teilnehmer, verabschiedet sich in einer Woche von der nationalen Fußballbühne.

Der SV Meppen legte los wie die Feuerwehr. Noch in der ersten Minute prüfte Nico Granatowski Torwart Philipp Klewin, doch der Erfurter war auf dem Posten. Aber dann wurde deutlich, dass den Emsländern in der gegnerischen Hälfte nur wenig Platz blieb.

Erfurts Trainer Stefan Emmerling setzte auf eine flexible Taktik. Aus der Dreierkette in der Abwehr wurde in der Defensive eine Fünferkette. Die ließ lange nur ganz wenig zu. Lange Zeit wurde aber auch deutlich, dass das Schlusslicht im Emsland nichts abschenken wollte. Der Dino der Liga, der sich als Gründungsmitglied nach zehn Jahren in die Regionalliga verabschieden muss, mischte zunächst ordentlich mit.

Meppen früh am Drücker

Die Rot-Weißen verfügten über Möglichkeiten: Als sich Fabian Senninger das Leder im Strafraum abjagen ließ, rettete der ehemalige Erfurter im SVM-Tor, Erik Domaschke, gegen Alexander Ludwig. Doch Senninger machte seinen Patzer nur rund 60 Sekunden später wieder wett: Als Merveille Biankadi das Leder an den linken Pfosten knallte, rettete der flinke SVM-Außenverteidiger geistesgegenwärtig gegen vor dem einschussbereiten Elias Paul Huth. Glück für den Gastgeber, dass es nach einer Viertelstunde noch 0:0 hieß. In der Defensive wirkte er zunächst nicht so stabil wie in den letzten

Doch in der 26. Minute fiel nach einem feinen Spielzug die Meppener Führung: Bei einem schnellen Konter und 4:2-Überzahl passte Luka Tankulic aus dem Zentrum nach halbrechts auf Nico Granatowski, der den Ball aus halbrechter Position flach ins lange Eck schob. Die Zuschauer waren begeistert.

Ergebnis hätte noch höher ausfallen können

In der Schlussphase des ersten Durchgangs hätte der SVM das Resultat höher schrauben können. Tankulic scheiterte mit Schuss (41.), Mike Bähre, der einige gute Aktionen in der Balleroberung hatte, schoss am langen Pfosten vorbei (44.). In der Nachspielzeit beförderte Marcel Gebers das Leder nach einer scharfen Hereingabe von Tankulic zwar ins Netz, doch der Unparteiische entschied auf Abseits.

Als Jens Robben sich nach 51 Minuten verabschiedete, stellte der SVM um: Der eingewechselte Jovan Vidovic übernahm den angestammten Part in der Innenverteidigung, Patrick Posipal rückte auf die Sechser-Position neben Thilo Leugers vor, und Bähre spielte auf der „Zehn“.

Nach der Pause rollte der SVM-Express, während beim Gegner der Elan erlahmte. Tankulic setzte seine Tor-Serie, die von der Gelbsperre in Großaspach unterbrochen worden war, fort. Er steuerte einen Doppelpack zum 2:0 und 3:0 bei. Die Partystimmung war garantiert.

Meppens Trainer Christian Neidhart hatte sein Team im Vergleich zum Spiel in Großaspach gleich auf sechs Positionen verändert. Jens Robben, der vor der Partie verabschiedet wurde, rückte auf die Tehnerposition. Zudem kamen Erik Domaschke, Nico Granatowski, Luka Tankulic, Patrick Posipal und Fabian Senninger in die Startelf. Die angeschlagenen Martin Wagner und Max Kremer zählten nicht zum Kader. Sie dürften beim Saisonfinale in Bremen in einer Woche wieder dabeisein. Zudem mussten Jeroen Gies, Jovan Vidovic, Markus Ballmert und David Vrzogic zunächst zuschauen.

Neidharts Kollege Stefan Emmerling hatte die Startelf auf vier Positionen verändert. Veränderungen hatte er vor allem in der Abwehr vorgenommen. Für Charalampos Chantzopoulos, Kusi Kwame, Bastian Kurz und André Laurito liefen in der Hänsch-Arena Daniel Brückner, Lion Lauberbach, Christopher Bieber und Ahmed Waseem Razeek auf.