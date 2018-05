Meppen. Heimfinale für den SV Meppen: Die Emsländer erwarten am Samstag um 13.30 Uhr Drittliga-Dino RW Erfurt. Mit dabei sind Torjäger Benjamin Girth, Routinier Jens Robben und Torwart Erik Domaschke.

Wegen Girth hatte es Irritationen gegeben. Denn der Deutsche Fußball-Bund meldete auf seiner Homepage, dass der 26-Jährige wegen der fünften Gelbe Karte fehle. Auch am Freitag war der Meppener als zwölfter von insgesamt 14 Spielern in der Rubrik „Die aktuellen Sperren in der 3. Liga“ aufgeführt. Dabei hatte in Großaspach nur ein einziger SVM-Spieler Gelb gesehen. Und das war in der Schlussphase Thilo Leugers, der diese Liga-Statistik mit 14 Karten anführt. Sollte er gegen Erfurt verwarnt werden, müsste er beim letzten Saisonspiel in Bremen zuschauen.

Anruf beim DFB

SVM-Trainer Christian Neidhart war nach kurzem Überlegen sicher, dass Girth gegen Erfurt dabei ist. Mit seinem Co-Trainer Mario Neumann bespreche er nach jedem Spiel, ob Sperren anstünden. Im Bericht des Schiedsrichters sei auch Leugers als Empfänger der Gelben Karte eingetragen gewesen. „Andernfalls hätten wir sofort reagieren müssen.“ Sicherheitshalber hat der SVM doch noch beim DFB angerufen. Dort bekam er Entwarnung: Girth kann spielen. Damit ist die Stürmerfrage geklärt.

Wagner und Kremer fraglich

Sicher ist, dass Jens Robben in der Startelf stehen wird. Der Dank für sein Engagement beim SVM. Bei der Auswechslung dürfte ihm der Beifall der Fans sicher sein. Neidhart, der auf eine stattliche Kulisse etwa im Rahmen des Lotte-Spiels (7448) hofft, verteilt ansonsten keine „Bonbons“. Verabschiedet werden insgesamt sechs Spieler. Dennis Geiger fehle aus privaten Gründen. Fraglich sind die Einsätze von Martin Wagner (Oberschenkelbeschwerden) und Max Kremer (Rippenverletzung), der in den vergangenen drei Partien jeweils getroffen hat. „Wir gehen kein Risiko ein“, spricht laut Neidhart einiges dafür, dass sie wohl eher in Bremen wieder dabei sind. Bereits gegen seinen Ex-Klub Erfurt rückt Erik Domaschke wieder ins Tor.

„So viele Punkte wie möglich“

Der Gastgeber nimmt das Duell mit dem Schlusslicht ernst. „So viele Punkte wie möglich“, heißt das Ziel des SVM, der seit sieben Spielen ungeschlagen ist und 55 Zähler verbucht hat. Im besten Fall kann er noch vorbeiziehen an Rostock (56) und Würzburg (57), im schlechtesten auf Platz zehn abrutschen.

Neidhart würde Girth noch den einen oder anderen Treffer gönnen, damit er in der Torjäger-Statistik weiter nach vorn rückt. Aber der Versuch, nur auf den Stürmer zu spielen, „kann zum Krampf werden“, empfiehlt er seinen Spielern, „das abzurufen, was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat“ – und damit die Steilvorlage für eine ordentliche Feier nach dem Abpfiff zu geben.

Der Liga-Dino steigt ab

Die Erfurter, die die Insolvenz beantragt haben, stehen sportlich längst als Absteiger in die Regionalliga fest. Damit verabschiedet sich das letzte Gründungsmitglied der 3. Liga, das 1954 und 1955 die DDR-Meisterschaft feierte. 1992 hatten sich die Thüringer sogar für den UEFA-Pokal qualifiziert. In der ersten Runde schlugen sie den FC Groningen jeweils 1:0, in der zweiten schieden sie gegen Ajax Amsterdam (1:2, 0:3) aus.

Fünf Niederlagen in Serie

Aktuell hat Erfurt bei fünf Niederlagen in Serie keinen Treffer erzielt, aber 18 kassiert. Auswärts gewann es nur bei Aufsteiger Paderborn und in Osnabrück. Dennoch glaubt Neidhart, dass sich die Thüringer wehren werden. „Auch sie wollen sich vernünftig verabschieden. Die Spieler müssen sich empfehlen.“ Robben erinnert sich an etliche Partien, in denen „Erfurt nicht die schlechtere Mannschaft war“.