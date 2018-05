Groß ist der Zuschauerandrang in dieser Saison beim SV Meppen. Mit reichlich Unterstützung rechnen die Emsländer am 12. Mai zum Saisonfinale bei Werder Bremen IIauf Platz 11. Knapp 2000 Tickets wurden bereits verkauft. Foto: Schröer

Meppen. Platz 11 statt Weser-Stadion. Der SV Meppen und seine Fans kommen am letzten Spieltag der aktuellen Drittliga-Saison bei Werder Bremen II (12. Mai, 13.30 Uhr) doch nicht in den Genuss, in der Top-Arena aufzulaufen. Wackelt auf dem Nebengelände die Zuschauer-Bestmarke?