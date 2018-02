Volley erzielte Marcel Gebers (Nummer 31) den 1:1-Ausgleich des SV Meppen in Aalen. Sascha Traut (17) kann nur noch zuschauen. Foto: Scholz

Aalen. Endlich! Marcel Gebers hat beim 1:1 in Aalen sein erstes Drittliga-Tor für den SV Meppen geschossen. „Ich bin froh, dass ich jetzt auch mal wieder getroffen habe“, stellt er im Interview fest. Für die Blau-Weißen traf der 31-Jährige in der vergangenen Saison an zwei aufeinander folgenden Spieltagen gegen den Hamburger SV II und Eichede in der Regionalliga. In der Saison 2013/14 erzielte er noch für Holstein Kiel gleich fünf Treffer in der 3. Liga.