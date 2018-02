Wie stark Aalen ist, erfuhr der SV Meppen in der Hinrunde, als sich die Kontrahenten vor 6220 Zuschauern in der Hänsch-Arena 1:1 (0:1) trennten. Sebastian Vasiliadis brachte den Gast vor der Pause in Führung, Marius Kleinsorge glich aus (63.). In der ersten Halbzeit habe das Team des erfahrenen Kollegen Peter Vollmann, der in der nächsten Saison durch den Essener Agirios Giannikis ersetzt wird, seiner Mannschaft deutlich die Grenzen aufgezeigt, erinnert sich Meppens Trainer Christian Neidhart. Andererseits hätte seine Elf im zweiten Durchgang erkannt, dass es selbst auch spielerisch einem starken Gegner beikommen könne. „Da haben wir viel investiert und überzeugt. Das war überragend und wichtig für die Mannschaft.“