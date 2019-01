Jonathas (r.) kam im Sommer 2017 von Rubin Kasan zu Hannover 96. Nach nur einem Jahr verließ er den Club wieder. Foto: imago/Joachim Sielski

Hamburg. In unserem Liveblog finden sie aktuelle News über alle Transfers der Fußball-Top-Clubs im Winter 2018/2019. Ob Bundesliga, in England, Spanien, Italien oder Frankreich: Die Suche der Clubs nach personeller Verstärkung ist in vollem Gange. An dieser Stelle informieren wir Sie bis zum „Deadline Day“ am 31. Januar 2019 täglich mit allen wichtigen News und Infos zu den Transfers.