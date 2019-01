Giroud wechselte 2012 von HSC Montpellier zum FC Arsenal. Im Januar vergangenen Jahres verließ er die "Gunners" und kam an die Stamford Bridge. Unter Chelsea-Coach Maurizio Sarri kämpft der Torjäger jedoch weiterhin um einen Stammplatz - in nur sechs Partien durfte er von Anfang an spielen. Sein aktueller Kontrakt in Chelsea läuft in diesem Sommer aus.

Nach der Verpflichtung vom AC Mailand brodelt die Gerüchteküche um den französischen Nationalspieler. Kehrt der 32-Jährige zurück in die Ligue 1? "Ich habe nie Nein zu einer gesagt. sind zwei großartige Clubs. Meine Priorität ist es jedoch, in der Premier League zu bleiben", so der Weltmeister in einem Interview mit dem französischen Sender