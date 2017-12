World Team Challenge Dahlmeier sagt Start am Schalke-Biathlon ab

Laura Dahlmeier kann nicht auf Schalke starten. Foto: Kerstin Joensson

Gelsenkirchen. Laura Dahlmeier hat ihre Teilnahme am Biathlon auf Schalke kurzfristig abgesagt. Wie der Veranstalter auf seiner Homepage mitteilte, kann Dahlmeier krankheitsbedingt bei der World Team Challenge in Gelsenkirchen am heute Abend nicht an den Start gehen.