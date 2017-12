Osnabrück. TV-Planer: ARD und Eurosport zeigen die World Team Challenge im Biathlon live im TV und Stream. Auf Sport1 läuft das Achtelfinale bei der Darts-WM live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 28. Dezember 2017.

Was läuft heute am Donnerstag, 28. Dezember 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Biathlon auf Schalke live im TV und Live-Stream: World Team Challenge

In der ARD (ab 10 Uhr) und auf Eurosport (ab 10.15 Uhr) läuft am Donnerstag Wintersport live im Fernsehen. Unter anderem zeigen die beiden Sender Ski alpin live im TV und Livestream mit dem Riesenslalom der Damen und der Abfahrt der Herren.

Zudem ist am Donnerstagabend auf beiden Sendern Biathlon live im TV und Live-Stream zu sehen. In der Veltins-Arena auf Schalke wird die World Team Challenge 2018 ausgetragen. Bei dem Biathlonrennen gehen Mixed-Doppel verschiedener Nationen an den Start. Ab 18 Uhr zeigen ARD und Eurosport die World Team Challenge auf Schalke im Biathlon live. Kostenlose Streams gibt es in der ARD-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport.

Auf Sport1 wird derweil ab 13.30 und 20 Uhr das Achtelfinale bei der Darts-WM 2018 live im TV und Livestream übertragen. Am Donnerstagabend spielt unter anderem Phil Taylor gegen Keegan Brown. Alle Infos zu Terminen und Live-Übertragungen der Darts-WM finden Sie hier. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 28. Dezember 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: