Boxing Day FC Liverpool fertigt Swansea City ab - ManUnited patzt

Liverpool. Der FC Liverpool gewinnt 5:0 gegen den Tabellenletzten der Premier League. Jesse Lingard rettet Manchester United mit einem späten Treffer gegen den FC Burnley noch einen Punkt. Harry Kane sorgt für einen Premier-League-Rekord.

Jürgen Klopps FC Liverpool bleibt in der englischen Premier League auf Champions-League-Kurs.

Die Reds bezwangen am Boxing Day den Tabellenletzten Swansea City problemlos mit 5:0 (1:0) und verteidigten mit 38 Punkten den vierten Platz. Für Liverpool war der Erfolg am Dienstagabend das elfte Liga-Spiel in Serie ohne Niederlage.

Die beiden brasilianischen Fußball-Nationalspieler Roberto Firmino (52. Minute/66.) und Philippe Coutinho (6.), Trent Alexander-Arnold (65.) und Alex Oxlade-Chamberlain (82.) erzielten vor 52 850 Zuschauern die Treffer zum klaren Heimsieg. Nationalspieler Emre Can kam beim Klopp-Team über 90 Minuten zum Einsatz.

Anzeige Anzeige

Rekordmeister Manchester United ließ beim 2:2 (0:2) gegen den FC Burnley erneut Punkte liegen. Jesse Lingard bewahrte die Mannschaft von Startrainer José Mourinho mit einem Treffer in der ersten Minute der Nachspielzeit gegen den FC Burnley vor der zweiten Heimniederlage. Ashley Barnes (3. Minute) und Steven Defour (36.) trafen für die Clarets. Lingard konnte auf 1:2 verkürzen (53.).

„Ich bin zufrieden, wie die Mannschaft nach dem 0:2 reagiert hat“, erklärte Mourinho. „Der Gegner hat zweimal auf das Tor geschossen, daher hätten wir es mehr als verdient gehabt zu gewinnen.“ Mit 43 Punkten bleiben die Red Devils auf Platz zwei, Lokalrivale Manchester City steht mit 55 Zählern und einem Spiel weniger unangefochten an der Spitze.

Titelverteidiger FC Chelsea ist durch ein souveränes 2:0 (0:0) über Aufsteiger Brighton&Hove Albion auf einen Punkt an Manchester United herangerückt. Die Spanier Álvaro Morata (46.) und Marcos Alonso (60.) trafen für das Team des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger, der über 90 Minuten zum Einsatz kam.

Harry Kane hat endgültig den Premier-League-Rekord von Alan Shearer geknackt. Der englische Nationalstürmer der Tottenham Hotspur erzielte beim 5:2 (2:0) gegen den FC Southampton einen Dreierpack (22./39./67.) und schraubte sein Treffer-Konto im Jahr 2017 auf 39. Shearer hielt zuvor 22 Jahre mit 36 Toren den Rekord. „Es war ein fantastisches Jahr. Ich hoffe, 2018 wird noch besser“, sagte Kane.

Auch der frühere Bundesligaprofi Marko Arnautovic ist in Tor-Laune. Der Profi von West Ham United traf beim 3:3 (1:1) beim AFC Bournemouth doppelt (81./89.) und erzielte in den vergangenen fünf Partien fünf Treffer. In den ersten elf Begegnungen war der Österreicher torlos geblieben.

Aufsteiger Huddersfield Town kam gegen Stoke City zu einem 1:1 (1:0). Tom Ince (10.) brachte die Mannschaft von Trainer David Wagner in Führung, Ramadan Sobhi (60.) konnte für die Gäste ausgleichen. Huddersfield rangiert mit 23 Punkten im Mittelfeld.