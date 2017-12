Korruptionsskandal FIFA-Prozess: Funktionäre Marin und Napout schuldig

Schuldspruch - José Maria Marin soll 6,5 Millionen Dollar angenommen haben. Foto: Sebastiao Moreira

New York. Zwei ehemalige Top-Funktionäre im südamerikanischen Fußball sind der Korruption für schuldig befunden worden. Nach der Entscheidung eines Gerichts in New York ist das Strafmaß aber noch offen.