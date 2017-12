Osnabrück. Aktuelle Sportbücher für Sie gelsen: Autor Dietriech Schulze-Marmeling bietet die umfangreichste Chronik über den Bundesligisten Bayern München.

Es gibt mittlerweile gefühlt so viele Bücher über die Bayern, wie die Münchner Spieler im aktuellen Kader haben. Das umfangreichste Werk ist die Bayern-Chronik, die aus zwei Bänden mit insgesamt fast 1000 Seiten besteht und eine besonders schwere Lektüre ist – vom Gewicht her, nicht vom Inhalt. Autor Schulze-Marmeling hat den Bestmarken der Bayern eine weitere hinzugefügt: So komplett war noch kein Buch über den Rekordmeister – übersichtlich strukturiert mit Lexikon und Statistik zum Schluss. Auch die unangenehmen Themen wie das politische „Der FC Bayern unterm Hakenkreuz“ oder das sportliche wie die Krise nach der 4:5-Pokalpleite gegen den VfL Osnabrück am 23. September 1978.

Viele bekannte Fußball-Autoren haben mit ihren Geschichten zum Gelingen einer großartigen Chronik beigetragen. Fundierte Texte, die weitaus mehr zu bieten haben als die glorreichen 1970er-Jahre und die Inthronisierung von Uli Hoeneß als Manager, machen die Bände zu einem Lesevergnügen. Mehr als 2000 brillante Fotos dokumentieren die Entwicklung eines der besten europäischen Clubs. Für Bayern-Fans ist das Werk so unverzichtbar wie die nächsten Titel. jon

Die Bayern Chronik, 2 Bände, 493 und 461 Seiten, Dietrich Schulze-Marmeling, 99 Euro, Verlag Die Werkstatt

