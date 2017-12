Formel-1-Weltmeister Wolff zuversichtlich über neuen Hamilton-Vertrag

Brackley. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat sich zuversichtlich über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit mit Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton gezeigt.

„Wir sind in Verhandlungen über einen neuen langfristigen Vertrag, und hoffentlich kann Lewis bei uns für viele weitere Jahre bleiben“, sagte Wolff der BBC in einem Interview. „Das ist der Wunsch aller Parteien. Er will bei uns bleiben, und wir würden ihn gerne behalten.“

Hamiltons aktueller Kontrakt läuft Ende kommender Saison aus. Der 32-Jährige fährt als Nachfolger von Michael Schumacher seit Anfang 2013 für die Silberpfeile. Mit Mercedes wurde Hamilton dreimal Fahrer-Weltmeister, insgesamt hat er vier Titel.