hp Osnabrück. Neue Sportbücher – für Sie gelesen. Ein deutscher Sportjournalist und Autor schreibt in England und auf englisch eine Biographie von Jürgen Klopp. Wenn der Trainer das Buch gelesen hat, würde er wohl sagen: „Geiles Teil!“ Glaubt zumindest unser Kritiker.

Es ist die fünfte Biografie über den Fußballtrainer Jürgen Klopp, der ohne Risiko der populärste seiner Art in Deutschland genannt werden darf. Diesmal hat sich Raphael Honigstein versucht. Der gebürtige Münchener lebt seit fast 25 Jahren in London und hat sich in einer interessanten Doppelrolle etabliert: Für englische Medien berichtet er über den deutschen Fußball, während er den Lesern in seinen Publikationen hierzulande den englischen Fußball nahebringt.

Den Menschen und den Trainer Klopp beschreibt Honigstein detailgenau auf der Basis umfassender Recherche. Er sprach mit Zeitzeugen aus jeder Lebensphase, wertete Interviews und TV-Berichte aus, und stieg in die Tiefen mancher Zweitligasaison. Dabei plünderte er – so legt es die Fotostrecke nahe – manches private Album. Es zahlt sich aus, dass er sich viel Zeit und Raum genommen hat für die frühen Zeiten, als der Startrainer eben noch keiner war.

Natürlich kommen auch die Jahre in Dortmund und der Einstieg in Liverpool zur Geltung, doch die interessantesten der häufig reportagehaft aufbereiteten Szenen spielen in Glatten, Frankfurt und Mainz, in denen sogar Insider Neues über Klopp erfahren.

So ganz nebenbei wird mit der Entwicklung Klopps auch die große Transformation des deutschen Fußballs beschrieben, die 2000 begann und die Honigstein in seinem vorletzten Buch erzählt. Wie die Klopp-Biografie erschien auch „Der vierte Stern. Wie sich der deutsche Fußball neu erfand“ zunächst in englischer Sprache.

Kurioserweise hakt die Übersetzung ausgerechnet beim Titel. „Bring the Noise“ heißt auf Deutsch „Ich mag, wenn’s kracht“, was missverständlich sein kann. Aber sonst hält das Buch alles, was es verspricht. Oder, um es mit „Kloppos“ Worten zu sagen: „Geiles Ding!“ hp

„Ich mag, wenn’s kracht“. Jürgen Klopp, Von Raphael Honigstein, Ullstein, 333 Seiten inklusive Fotostrecke, 20 Euro