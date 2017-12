Osnabrück. Aufmerksame Beobachter der Übertragung des DFB-Pokalspiels Bayern München gegen Borussia Dortmund (2:1) im Free-TV haben registriert: Die ARD hat einen neuen Experten: Ex-Fußballer Michael Ballack erledigte seinen Job stark: fachlich fundiert und gleichzeitig sympathisch. Ist Ballack eine echte Alternative als Nachfolger von Mehmet Scholl?

Unstrittig ist, dass Ballack alles mitbringt, was ein kompetenter Experte mitbringen muss: Er ist eloquent, kann so unterhaltsam sprechen, dass ihm die Leute zuhören. Er hat – fürs Bewegtbild eben auch nicht komplett unwichtig – ein fernsehtaugliches Gesicht. Und: Der Fußballer, der viermal Deutscher Meister wurde und mit dem FC Chelsea in England fünf Pokale und einen Meistertitel gewann, ist komplett unabhängig von Vereinen oder Institutionen im Fußball. Er kann diese somit völlig neutral bewerten, weil er aktuell und schon seit Jahren kein Amt innehat bei einem Klub oder Verband.

Fachwissen ist da

Am wichtigsten aber ist, dass Ballack das nötige Fachwissen mitbringt: In der Phase von Anfang bis mindestens Mitte der 2000er-Jahre war der dreimalige Fußballer des Jahres in Deutschland (2002, 2003, 2005) der wohl einzige Spieler Deutschlands mit Weltklasse-Format: Führungsspieler bei Bayer Leverkusen und Bayern München – und in der Nationalelf, wo er die treibende Kraft war beim so oft verspotteten Rumpelfußball-Vizeweltmeistertitel 2002 sowie auch beim Sommermärchen 2006.

Richtige Fragen an die Trainer

Dieses Fachwissen hat er gezeigt gestern, indem er den beiden Trainern Peter Stöger und Jupp Heynckes genau die richtigen Fragen gestellt und den Finger in die Wunde gelegt hat: Stöger musste Ballacks Sichtweise zumindest akzeptieren, als der 41-Jährige ihn mehrmals darauf hinwies, die defensiv ausgerichtete Fünferkette zu Beginn sei vielleicht auch ein falsches Zeichen an dessen BVB-Fußballer gewesen, die daraufhin zu abwartend und passiv agiert und den Bayern komplett das Spiel überlassen haben.

Gegenüber seinem Ex-Trainer thematisierte er, wie Heynckes die Versäumnisse seines Vorgängers Carlo Ancelotti, der eine nicht wirklich fitte Mannschaft hinterlassen habe, durch akribische Arbeit auf dem Trainingsplatz wettgemacht habe. Dass Heynckes selbst jede Kritik an seinem Vorgänger vermied, spricht für den Trainer als Gentleman – aber nicht dagegen, dass Ballack recht damit hatte.

Eine Wohltat

Wie man den Job des Experten gut macht, konnte der Torschütze des Jahres 2008 als Experte für den amerikanischen TV-Sender ESPN von 2012 bis 2016 bereits einüben und zeigen – etwa vor Ort bei der WM 2014 in Brasilien oder bei der Euro 2012 in Polen und der Ukraine. Bei der ARD war der Auftritt Ballacks im Vergleich zur teilweise stumpfen und populistischen Begleitung durch den Ex-Experten Mehmet Scholl jedenfalls eine Wohltat. Gerne mehr davon.