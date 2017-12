Gemeinsamkeiten, große Unterschiede Heiko Herrlichs Trainer-Schwalbe: Auf den Spuren von Norbert Meier?

Osnabrück. Es war das Aufreger-Thema des Achtelfinal-Spieltags im DFB-Pokal: Die an Komik nur schwer zu überbietende Schwalbe von Heiko Herrlich, Trainer von Bayer 04 Leverkusen, bei Borussia Mönchengladbach. Fußball-Kenner zogen sofort Parallelen zum Fall Norbert Meier/Albert Streit. Hier kommen Gemeinsamkeiten und Unterschiede – sowie Videos von beiden Szenen.

Der aktuelle Fall: Beim Achtelfinalspiel am Mittwochabend zwischen Mönchengladbach und Leverkusen (0:1) rennt Gladbachs Mittelfeldspieler Denis Zakaria im Zweikampf mit einem Gästespieler in Richtung Seitenlinie – und gerät beim Versuch, den Ball zu erwischen, außerhalb des Spielfeldes in die Coaching-Zone, wo er den dort stehenden Bayer-Trainer Herrlich, der den Ball zuvor durch seine Beine hat rollen lassen, leicht berührt. Herrlich taumelt darafhin seiltich weg, rutscht noch aus und geht zu Boden – mit etwas Verzögerung. Es entsteht ein kleiner Tumult, aber die Szenerie beruhigt sich relativ schnell wieder. Hier das Video.





Der historische Fall: Beim Spiel Duisburg gegen Köln im Jahr 2005 (1:1) waren der damalige Trainer des MSV Duisburg, Norbert Meier, und der – in seiner gesamten Karriere streitbare – Kölner Fußballer Albert Streit an der Seitenlinie aneinandergeraten. Meier hatte Streit, der einen Einwurf ausführen wollte, erst von der Seite angequatscht, woraufhin sich Streit vor Meier aufgebaut hat. In der folgenden Kopf-an-Kopf-Diskussion mit Streit versetzte Meier seinem Kontrahenten einen Kopfstoß – und anstelle von Streit ging Meier dramatisch zu Boden. Streit sah Rot und wurde gespert, Meier wurde des Innenraums verwiesen, erhielt später eine mehrmonatige Sperre und verlor auch seinen Job in Duisburg.

Die Gemeinsamkeiten: Beide Vorfälle fanden an der Seitenlinie statt in einer Spielphase, in der die Partie unterbrochen war. Beide Male geriet ein Fußballer mit einem gegnerischen Trainer aneinander.

Die Unterschiede: Bei Meier und Streit haben beide die Auseinandersetzung aktiv gesucht, sind bewusst aggressiv aufeinander zugegangen – und nachher auch witzigerweise beide zu Boden. Beim Fall Herrlich/Zakaria wollte der Bayer-Trainer angesichts des heranlaufenden Gladbach-Spielers und der Tatsache, dass er den Ball durch die Beine laufen ließ, sicher die Berührung ein wenig provozieren. Später stand er nur mit ausgebreiteten Händen da, als er sich nach dem Zu-Boden-Gehen wieder aufgerappelt hatte und heranlaufende Menschen beider Mannschaften die Kontrahenten trennten – sicher nicht sportlich, aber auch keinesfalls so aggressiv wie im historischen Fall – trotz eines von der Tribüne heranfliegenden gefüllten Bierbechers. Dem Gladbacher Zakaria ist überhaupt keine Schuld zu geben – er hat sich jederzeit korrekt verhalten.

Während Streit und Meier damals auch nach der Partie übereinander schimpften, ist Herrlich zumindest zugute zu halten, dass er sich hinterher entschuldigte für den Vorfall. „Der Ball kam auf mich zu, ich lasse ihn durch die Beine, damit Gladbach nicht schnell einwerfen kann. Das hätte ich nicht machen brauchen, das war Blödsinn. Dann touchiert Zakaria mich leicht, ich rutsche weg. Das sah sicher blöd aus und ist im Affekt passiert. Da muss ich mit meinen 46 Jahren stehen bleiben, ganz klar. Ich wollte da sicher keine Rote Karte fordern“, sagte Herrlich als Erkärung. Zakaria sagte indes einfach leicht spöttisch: „Der Trainer hat ein bisschen Comedy gemacht. Das ist Fußball.“

