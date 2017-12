Osnabrück. TV-Planer: Sport1 überträgt den 8. Tag in der 1. Runde bei der Darts-WM live im TV und Stream. Auf ZDF Info und Eurosport läuft Ski Freestyle live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 21. Dezember 2017.

Was läuft heute am Donnerstag, 21. Dezember 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Darts-WM 2018 live im TV und Live-Stream: 1. Runde am Donnerstag

ZDF Info und Eurosport übertragen am Donnerstag ab 13.30 Uhr Ski Freestyle live im TV und Livestream. Beim Weltcup in Innichen findet das Skicross der Damen und Herren statt. In der ZDF-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport kann Skicross live im Stream gesehen werden.

Sport1 ist derweil auch am Donnerstag bei der Darts-WM 2018 live dabei. Ab 20 Uhr zeigt der Sportsender die Darts-WM live im TV und Live-Stream. Am 8. Tag der 1. Runde werden vier weitere Matches ausgetragen. Unter anderem spielt Peter Wright gegen Diogo Portela. Alle Informationen zu Terminen und Live-Übertragungen der Darts-WM gibt es hier. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 21. Dezember 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: