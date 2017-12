Osnabrück. Im DFB-Pokal 2017/18 wird am 19. und 20. Dezember 2017 das Achtelfinale ausgetragen. Wann findet die DFB-Pokal-Auslosung zum Viertelfinale statt? Alle Infos zur Pokal-Auslosung live im TV und Livestream gibt es hier.

Am 19. und 20. Dezember fand das Achtelfinale im DFB-Pokal 2017/18 statt. Acht Mannschaften konnten sich für das DFB-Pokal-Viertelfinale qualifizieren, das im Februar 2018 ausgetragen wird. Wann findet die DFB-Pokal-Auslosung 2018 statt und wo ist die Auslosung live im TV und Live-Stream zu sehen?

Viertelfinale: DFB-Pokal-Auslosung am 7. Januar 2018

Wie die ARD-Sportschau mitteilte, wird das DFB-Pokal-Viertelfinale erst im neuen Jahr ausgelost. Am Sonntag, 7. Januar 2018, findet die DFB-Pokal-Auslosung statt. Los geht es um 18 Uhr im Fußballmuseum in Dortmund. (Bayern, Werder, Frankfurt und Leverkusen im DFB-Pokal-Viertelfinale 2018.)

Hintergrund ist eine Neuerung, die es seit der neuen Saison im DFB-Pokal 2017/18 gibt. Seit dieser Spielzeit finden die Pokal-Auslosungen nicht mehr direkt im Anschluss an das jeweils letzte Pokalspiel statt, sondern am Sonntag danach. Da am Sonntag nach dem DFB-Pokal-Achtelfinale zunächst Heiligabend und eine Woche später Silvester ist, fiel die Wahl für die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals auf den 7. Januar 2018.

Anzeige Anzeige

DFB-Pokal-Auslosung live im TV und Livestream: Viertelfinal-Ziehung live in der ARD

Im Rahmen einer Extra-Ausgabe der „Sportschau“ zeigt die ARD die DFB-Pokal-Auslosung live im TV und Livestream. Die Sportschau geht am Sonntag, 7. Januar 2018, um 18 Uhr live auf Sendung. Ort der Ziehung ist wie zuletzt das Fußballmuseum in Dortmund. Wer als Losfee das DFB-Pokal-Viertelfinale 2018 auslost, ist noch nicht bekannt. In der ARD-Mediathek kann die Pokal-Auslosung live im Stream gesehen werden. (Michael Ballack als ARD-Experte: Job mit Perspektive?)

Viertelfinale: Wie läuft die DFB-Pokal-Auslosung 2018 ab?

16 Mannschaften standen am 19. und 20. Dezember 2017 im DFB-Pokal-Achtelfinale und haben um den Einzug ins Viertelfinale 2018 gekämpft. Die acht Mannschaften, die sich für das DFB-Pokal-Viertelfinale qualifizieren konnten, kommen allesamt in einen Topf. Der SC Paderborn hat als einziger Drittligist im DFB-Pokal-Viertelfinale 2018 Heimrecht. Ansonsten handelt es sich bei der DFB-Pokal-Auslosung um eine offene Ziehung: Jeder kann gegen jeden spielen. (DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag: Schalke, Wolfsburg, Mainz und Paderborn sind weiter.)

DFB-Pokal-Auslosung: Wann ist das Pokal-Viertelfinale 2018?

Das DFB-Pokal-Viertelfinale wird am 6. und 7. Februar 2018 ausgetragen. Am Dienstag und Mittwoch finden jeweils zwei Pokalspiele statt. Die ARD überträgt pro Tag ein ausgewähltes Spiel im DFB-Pokal live im Free-TV. Das Halbfinale findet dann am 17. und 18. April 2018 statt, das DFB-Pokalfinale in Berlin ist für den 19. Mai 2018 angesetzt.

Diese acht Mannschaften stehen im DFB-Pokal-Viertelfinale 2018: