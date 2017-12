Deutsches Nachwuchstalent 17-jähriger Skifahrer Max Burkhart stirbt nach Sturz

dah/AFP Osnabrück. Der 17-jährige deutsche Ski-Nachwuchsfahrer Max Burkhart ist einen Tag nach einem Trainingssturz in Kanada gestorben.

Burkhart war beim Abfahrtstraining für den Nor-Am Cup in der Stadt Lake Louis in ein Schutznetz gerast und gestürzt. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, doch gelang es seinen Ärzten nicht mehr, ihn zu retten. Die kanadische Polizei sowie der Skiverband Alpine Canada haben den Tod des 17-jährigen Fahrers vom SC Partenkirchen bestätigt.

Nach einem Bericht der Zeitung „Calgary Herald“ absolvierte der junge Bayer ein Trainingslager in einem kalifornischen Ski-Club bei Lake Tahoe an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Laut Nachrichtensender CTV News arbeitet Alpine Canada gemeinsam mit Behörden an der Aufklärung der Ursachen für den Sturz. Das Rennen sei bis auf Weiteres verschoben worden. Der Verband rief „die Ski-Familie weltweit“ zur Unterstützung der Angehörigen auf.

Nur wenige Woche zuvor war der der ehemalige WM-Dritte David Poisson in Kanada verunglückt. Der Franzose kam bei einem Abfahrtstraining im Skigebiet Nakiska ums Leben.