Osnabrück. Staatschef Wladimir Putin hat am Tag nach der IOC-Entscheidung zum Dopingskandal Russlands Sportlern einen Start bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang freigestellt. Es ist eine Kröte, die der Präsident schluckt für die Fußball-WM, meint unsere Kommentatorin.

Also doch kein Boykott. Dass Russlands Präsident Wladimir Putin so schnell und sanft die Entscheidung des IOC akzeptiert hat, nährt die Vermutung, dass der Ausschluss Russlands eben doch ein abgekartetes Spiel war. Nach den Enthüllungen des ehemaligen Moskauer Laborchefs war es die kleinstmögliche Strafe, die Thomas Bach und sein Exekutivkommittee verhängen konnten.

Durch die Hintertür, die das IOC weit geöffnet hat, gehen die Russen gerne hindurch. Mit dem üblichen Säbelrasseln einiger Politiker zwar, aber doch zügig. Schließlich haben die obersten Olympier einige Zugeständnisse an sie gemacht. Die russischen Athleten, die starten dürfen, werden dies zwar unter der olympischen Flagge und Hymne tun, doch gekennzeichnet als „OAR“ als Olympische Athleten aus Russland. Sportler anderer suspendierter Nationen wie Kuwait sind da dann doch noch eine Spur neutraler.

Akzeptiert Russland den Tadel, bekommt es vielleicht schon bei der Schlussfeier von Pyeongchang seine Insignien zurück und wird wieder aufgenommen in den Schoß der olympischen Familie.

Und genau dieses Verständnis von der eigenen Struktur ist das Problem großer Verbände. Denn in Familien gilt, was Papa sagt (oder eigentlich oft Mama). Demokratie herrscht hier selten. Das gilt für das IOC wie für die FIFA, die das Dopingproblem in Russland nicht einmal im Ansatz interessiert. Da darf der lebenslang gesperrte Witali Mutko munter weiter die Fußball-WM organisieren.

Auch deshalb schluckt Putin die Kröte des IOC. Die Sanktionen, so Bach, sollen einen „Strich“ unter das Doping-Kapitel in Russland ziehen. Genau darauf hofft der Staatsmann, damit er sich im Sommer wieder als Gastgeber eines Weltsportfestes feiern lassen kann. Geändert hätte sich dann nichts.