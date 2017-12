Osnabrück. TV-Planer: Sport1 überträgt die Europa League mit Roter Stern Belgrad gegen 1. FC Köln live im TV und Stream. Im Anschluss daran zeigt der Sportsender die Highlights weiterer Spiele in der Europa League im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 7. Dezember 2017.

Was läuft heute am Donnerstag, 7. Dezember 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Roter Stern Belgrad - 1. FC Köln live im TV und Live-Stream: Europa League live

Sport1 überträgt am Donnerstag die Europa League mit dem Spiel Roter Stern Belgrad gegen 1. FC Köln live im TV und Livestream. Die abstiegsbedrohten Kölner haben gegen Roter Stern Belgrad noch die Möglichkeit, mit einem Sieg in die Zwischenrunde des europäischen Wettbewerbs einzuziehen. Das Spiel in Belgrad wird zudem die erste Partie unter der Leitung des neuen Interimstrainers Stefan Ruthenbeck sein. Um 19 Uhr beginnt auf Sport1 der „Europa League Countdown“ mit einer ausführlichen Vorberichterstattung. Zu Gast im Studio bei den beiden Moderatoren Oliver Schwesinger und Ruth Hoffmann sind Markus Weinzierl und Olaf Thon.

Aus Belgrad melden sich Moderator Jochen Stutzky und Experte Miroslav Stevic. Zum Anstoß um 21.05 Uhr übernimmt Markus Höhner, um Roter Stern Belgrad gegen 1. FC Köln live im TV und Livestream zu kommentieren. Im Anschluss an die Live-Übertragung sind auf Sport1 Highlights weiterer Spiele in der Europa League im Free-TV zu sehen. Unter anderem spielt die TSG 1899 Hoffenheim gegen Ludogorets Razgrad und Hertha BSC Berlin gegen Östersunds FK. Auf der Internetseite von Sport1 kann die Europa League mit Roter Stern Belgrad gegen 1. FC Köln live im Stream gesehen werden.

Handball-WM der Frauen live im Stream: Gruppenspiele

Bei der Handball-WM der Frauen hat die deutsche Mannschaft bereits das Achtelfinale erreicht. Am Donnerstag werden noch einige letzte Gruppenspiele ausgetragen. Ab 14 Uhr zeigt Sportdeutschland.TV alle Spiele des Tages bei der Handball-WM der Frauen live im Stream. Auf Eurosport wird am Donnerstag derweil ab 14 und 20 Uhr Snooker live im TV und Livestream übertragen. Bei der UK Championship geht es mit dem Achtelfinale weiter. Auf der Internetseite von Eurosport gibt es Snooker live im Stream zu sehen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 7. Dezember 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: