Rosenborg gibt Fanprotest nach Norwegens Fußballmeister sagt Trainingslager in Dubai ab

Osnabrück/Trondheim. Der norwegische Fußballverein Rosenborg Ballklub wollte im Januar in der Wüstenmetropole Dubai trainieren. Die Fans kritisierten die Ortswahl mit Bezug auf dortige Menschenrechtsdefizite scharf, sodass der Verein einlenkte.

Wegen der vielfältigen Menschenrechtsprobleme in den Vereinigten Arabischen Emiraten soll der Fußballverein Rosenborg Trondheim nicht in Dubai sein Trainingslager beziehen, finden die Fans. Als am Montag der norwegische Rekordmeister und Europa-League-Teilnehmer ankündigte, sich im Januar in Dubai auf die nächste Saison vorbereiten zu wollen, hagelte es Kritik von Vereinsanhängern. Der Club reagierte einen Tag später und sagte den Dubaiaufenthalt ab. Ein Alternativort werde noch gesucht, teilte der Verein mit.

Auf Twitter äußerten sich norwegische Nutzer zu der Entscheidung. Mikael Trolie schrieb: „Der norwegische Fußball bekommt dadurch viel internationale Aufmerksamkeit. Nur schade, dass das nicht sportliche Gründe hat.“ Hallvard Notaker äußerte sich bitter-ironisch: „Ich rechne damit, dass es immer noch super gefunden wird, die WM 2022 in Katar zu spielen.“

Kritik auch am FC Bayern

Einen Aufstand vieler Fans gibt es auch beim FC Bayern München immer wieder, weil der Club seit 2011 in der Winterpause nach Katar ins Trainingslager fliegt. Seit vergangenen Sommer ist der Flughafen in Katars Hauptstadt Doha Ärmelsponsor des Münchner Vereins. Die Partnerschaft mit dem Hamad International Airport ist von 2016 bis 2023 vertraglich festgeschrieben. Weiterlesen: FC Bayern schließt Partnerschaft mit Flughafen in Katar