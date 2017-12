Für Olympia 2018 suspendiert Reaktionen zur IOC-Entscheidung im Fall Russland

Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, lobte die IOC-Entscheidung, Russland für die Winterspiele zu sperren. Foto: dpa

dpa/lod Moskau/Lausanne. 66 Tage vor Start der Winterspiele in Pyeongchang kommt das IOC zu dem Schluss: In Russland gab es ein mutmaßlich staatlich orchestriertes Dopingsystem vor und bei den Winterspielen in Sotschi 2014. Das Komitee entscheidet, Russland nicht kollektiv von der Olympiade auszuschließen, aber das Land muss auf Hymne, Fahne und seine Top-Funktionäre verzichten. Reaktionen dazu.