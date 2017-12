Osnabrück. TV-Planer: Auf Sport1 und Sportdeutschland.TV ist die Handball-WM der Frauen mit Deutschland gegen China live im TV und Stream zu sehen. Im ZDF läuft die Champions League mit RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Mittwoch, 6. Dezember 2017.

Was läuft heute am Mittwoch, 6. Dezember 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Handball-WM der Frauen live im TV und Live-Stream: Deutschland - China live

Auf Eurosport läuft die UK Championship im Snooker live im TV und Livestream. Am Mittwoch wird das Achtelfinale ausgetragen und Eurosport ist ab 14 und 20 Uhr live dabei. Auf der Internetseite des Sportsenders kann Snooker live im Stream gesehen werden.

Die Handball-WM der Frauen geht auch am Mittwoch weiter. Das Streaming-Portal Sportdeutschland.TV zeigt sämtliche Spiele bei der Handball-WM live im Stream. Sport1 überträgt derweil ab 17.45 Uhr das letzte Gruppenspiel von Deutschland gegen China live im Free-TV und Live-Stream. Die deutschen Frauen haben sich bereits am Dienstag mit dem Unentschieden gegen Serbien für das Achtelfinale qualifiziert, am Mittwoch geht es gegen China nur noch um den Gruppensieg. Auf sport1.de und auf Sportdeutschland.TV kann die Handball-WM der Frauen mit Deutschland gegen China live im Stream mitverfolgt werden.

So sehen Sie die Champions League mit RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul live im TV und Stream.

Das ZDF zeigt am Mittwochabend die Champions League mit RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul live im TV und Live-Stream. Ab 20.25 Uhr ist der öffentlich-rechtliche Sender beim letzten Gruppenspiel von RB Leipzig live dabei. Der Bundesligist hat noch die Möglichkeit, sich für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren. In der ZDF-Mediathek gibt es Leipzig gegen Besiktas live im Stream zu sehen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Mittwoch, 6. Dezember 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: