Sportler dürfen unter neutraler Flagge starten IOC sperrt Russland in Pyeongchang: Fragen und Antworten

sfe/dpa Osnabrück. Kein kollektiver Ausschluss, aber russische Sportler dürfen bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang nur unter neutraler Flagge an den Start gehen. Das entschied die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees.

Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur Entscheidung am Dienstag in Lausanne:

Wie genau lautet die Strafe?

Das Nationale Olympische Komitee Russlands (ROC) wurde für die Winterspiele gesperrt. Einen Komplett-Ausschluss – es wäre der erste in der 121-jährigen Geschichte der Olympischen Spiele wegen Doping-Verstößen gewesen – verhängte das IOC aber nicht. Die Höchststrafe blieb Russland also erspart. In Pyeongchang dürfen russische Sportler laut IOC-Präsident Thomas Bach „unter streng definierten Bedingungen“ unter neutraler Flagge starten, also wenn sie nachweisen, dass sie nicht Teil des Dopingsystems waren. Bei Siegerehrungen wird die olympische Hymne gespielt.

Gab es sonst noch Sanktionen?

Ja. Unter anderem gab es einige Maßnahmen gegen Personen. So wurde etwa der frühere russische Sportminister Witali Mutko, der aktuell Chef des russischen Fußball-Verbandes und WM-Organisationschef ist sowie russischer Vizepräsident, für alle zukünftigen Olympischen Spiele ausgeschlossen. Kein Beamter des russischen Sportministeriums darf akkreditiert werden. Daneben muss das ROC dem IOC die Kosten erstatten, die durch die Untersuchungen entstanden sind, und mit 15 Millionen Dollar zur Einrichtung der Independent Testing Authority (ITA) beitragen, um die Kapazität und Integrität des globalen Anti-Doping-Systems aufzubauen.

Wie begründet das IOC die Strafe?

„Es handelt sich um einen nie da gewesenen Angriff auf die Integrität der Olympischen Spiele und des Sports. Diese Entscheidung soll einen Strich ziehen unter die verheerende Episode“, sagte Bach auf einer Pressekonferenz am Abend in Lausanne und nahm damit Stellung zum mutmaßlich staatlich orchestrierten Dopingsystem in Russland, das in Sotschi seinen negativen Höhepunkt erfahren hatte.

Was war der Auslöser für die Sperre?

Der Dopingbetrug der Russen bei den Heim-Winterspielen 2014 in Sotschi. Der ehemalige Leiter des Moskauer Anti-Dopinglabors, Grigori Rodschenkow, hatte als Kronzeuge über den systematischen Austausch von Dopingproben russischer Athleten berichtet. Die Pläne dafür seien bis in höchste politische Kreise bekannt gewesen. So sollen Manipulationen bei 15 von 33 russischen Medaillengewinnern vertuscht worden sein.

Viele Athleten sollen indes vor den Wettkämpfen einen leistungssteigernden Cocktail mit Steroiden und Alkohol erhalten haben. Der kanadische Rechtsprofessor Richard McLaren hatte im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada in zwei Berichten umfangreiches Material gesammelt, die staatlich gesteuerte Manipulationen im russischen Sport belegen. Mehr als 1000 Athleten sollen zwischen 2011 und 2015 davon profitiert haben. In 25 Fällen disqualifizierte das IOC bereits russische Sportler.

Am Dienstag saß der frühere Schweizer Bundespräsidenten Samuel Schmid neben Bach auf dem Podium in Lausanne. Die Untersuchungskommission unter seiner Leitung sowie die so-genannte Oswald-Kommission hatten die Erkenntnisse der McLaren-Berichte untermauert und die Aussagen Rodschenkows als wahrheitsgemäß eingestuft. „Wir haben eine solche Form des Betrugssystems vorher noch nie gesehen“, betonte Schmid und fügte an: „Die Ergebnisse beruhen nicht nur auf den Aussagen von Rodschenkow. Sie stehen auf einem festen Fundament“. Russland leugnet dagegen weiter, dass es ein staatlich gelenktes Dopingsystem gegeben hat.

Kann Russland gegen die Entscheidung Einspruch erheben?

Ja. Russland kann noch vor dem Start der Winterspiele (9. bis 25. Februar) vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen.

Droht ein Boykott?

Auf jeden Fall. Die stolze Sportnation ist gekränkt, das merkte man deutlich an den Reaktionen am Dienstagabend. Alexander Schukow, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, kündigte an, dass sich die russischen Olympia-Sportler am 12. Dezember entscheiden sollen, ob sie zu den Winterspielen fahren oder nicht. Zu der „olympischen Versammlung“ sollten die potenziellen Teilnehmer, Trainer und Verbandsvertreter kommen, sagte er.