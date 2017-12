Eine fehlt in Südkorea: In Sotschi wehten die olympische und die russische Flagge noch nebeneinander. Foto: dpa

Osnabrück. Russland darf nicht bei den Winterspielen antreten – also die Nation. Die Sportler schon. Zumindest, wenn sie nachweisen, dass sie sauber sind. Dann können sie unter neutraler Flagge dabei sein. Was das IOC in Lausanne verkündete war eine historische Entscheidung mit Hintertür findet unsere Kommentatorin.