IOC: Start unter neutraler Flagge Netzreaktionen: Teilnahme russischer Sportler an Olympia eine „Farce“

Osnabrück. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat entschieden: Russische Sportler dürfen unter neutraler Flagge an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang teilnehmen. Twitternutzer reagieren gespalten: Für manche ist es eine „Farce“, für andere ein Skandal.

Nach jahrelangen, systematischen Doping-Manipulationen russischer Sportler hat das IOC die russische Mannschaft von den Olympischen Winterspielen ausgeschlossen. In Südkorea dürfen damit nur unbelastete russische Athleten „unter strikten Konditionen“ teilnehmen. Sie werden unter olympischer Flagge starten.

Der Nutzer Der Brüsseler schreibt dazu im Kurznachrichtendienst Twitter: Russland von Olympia ausgeschlossen, „aber die dopenden Athleten dürfen starten? Was für eine Farce!“. Dieser Einschätzung schließt sich der Nutzer Stefan an und ergänzt: „Entweder ganz oder gar nicht“. RuhrpottSteiger stellt zudem die Integrität und Glaubwürdigkeit der IOC in Frage.

Anzeige Anzeige Russland von den Olympia ausgeschlossen aber die dopenden Athleten dürfen starten? Was für eine Farce! #IOC#Dopinghttps://t.co/pPrvRX1eOM - Der Brüsseler (@DerBruesseler) 5. Dezember 2017

Was bringt den das unter neutraler Flagge?! Das ist echt eine Frace! Entweder ganz oder gar nicht #IOC#olympia#russland#doping - Stefan  (@XBock) 5. Dezember 2017

Für viele kam die Entscheidung nicht überraschend. So auch nicht für den Nutzer Michael Burkhardt. Er nennt das Urteil des IOC eine „Gummi“-Konsequenz. Andere wiederum loben die Entscheidung des IOC. Der Nutzer Kronisch gratulierte dem Komitee für das Bestrafen der Russen für Betrug und unsportliches Verhalten. Etwas, was der Ex-US-Präsident Barack Obama nicht, und der amtierende Präsident Donald Trump noch nicht getan hätten.

#IOC sperrt Russland für Olympia wegen Staatsdoping und die Fifa derweil zu dem Thema: pic.twitter.com/iU4xY10XPr - Jule (@Jules_says_yeah) December 5, 2017

Mich überrascht die „Gummi"-Konsequenz des #ioc gar nicht. Wäre es ein kleines Land, dann ware die Sperre klar. Aber Bach und Russland sind und bleiben sich einig - Michael Burkhardt (@MichiBurki) December 5, 2017

Congrats to the #IOC for doing what Obama did not do and Trump has not done yet. Punish the #Russians for the cheating and unsportsmanlike conduct #Olympicshttps://t.co/bqOekMDFEc - kronisch (@kronisch) 5. Dezember 2017

Auf Twitter melden sich jedoch auch kritische Stimmen zu Wort: „Politisch kann man Russland nicht in die Knie zwingen. Nun versucht man es im sportlichen und kulturellen Bereich Russland zu isolieren“, schreibt der Nutzer Bluebird und hofft auf couragierte Sportler, die die Spiele boykottieren. The Traveling i meint wiederum, Einzelpersonen sollten bestraft werden, nicht ein gesamtes Land.

Its a travesty that the #IOC is using collective punishment against #Russian athletes and citizens. Individuals should be punished and severely but not the entire country. #BoycottOlympics - The Traveling i (@thetravelingi) 5. Dezember 2017