Osnabrück. Der kriselnde BVB ist bereits aus der Champions League ausgeschieden und kann am Mittwoch, 6. Dezember 2017 (Anstoß 20.45 Uhr), gegen Real Madrid nur noch um die Europa League kämpfen. So sehen Sie Real Madrid gegen Borussia Dortmund live im TV und Livestream.

Nur zwei Punkte konnte Borussia Dortmund in fünf Spielen während der Gruppenphase in der Champions League 2017/18 holen. Die Qualifikation für das Achtelfinale hat der BVB damit bereits verpasst - und im letzten Vorrundenspiel wartet nun Real Madrid. Am Mittwoch, 6. Dezember 2017 sind die Dortmunder im Estadio Santiago Bernabéu zu Gast und wollen dann wenigstens die Qualifikation für die Europa League sichern. Hier erfahren Sie, wie Sie Real Madrid gegen BVB live im TV und Live-Stream sehen können.

Real Madrid - Borussia Dortmund nicht live im Free-TV: ZDF zeigt Leipzig gegen Besiktas live

Die Begegnung von Real Madrid gegen Borussia Dortmund in der Champions League hört sich zwar klangvoll an, hat sportlich am 6. Spieltag der Königsklasse aber keine Bedeutung mehr. Während der BVB bereits sicher aus der Champions League 2017/18 ausgeschieden ist, steht Real sicher im CL-Achtelfinale und kann nur mit einem Sieg gegen Dortmund und einer gleichzeitigen Niederlage von Tottenham Hotspur gegen APOEL Nikosia noch den Gruppensieg erreichen. (Champions League: Spielplan und Ergebnisse zur Gruppenphase.)

Das ZDF darf pro Spieltag in der Champions League nur ein Mittwochsspiel mit deutscher Beteiligung live im Fernsehen zeigen und hat sich für die zeitgleich stattfindende Begegnung von RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul entschieden. Die Leipziger haben noch die Möglichkeit, ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen. Das Spiel von Real Madrid gegen Borussia Dortmund ist daher nicht live im Free-TV zu sehen.

Real Madrid - BVB live im TV: Sky überträgt Champions League live

Der Bezahlsender Sky überträgt hingegen alle Spiele in der Champions League live im TV. Um 19 Uhr geht es auf „Sky Sport 1“ mit der Vorberichterstattung los. Moderatorin Jessica Kastrop spricht unter anderem mit Ewald Lienen und Franco Foda als Experten im Studio über den letzten Gruppenspieltag in der Champions League 2017/18. Ab 20.45 Uhr ist auf dem Sender dann die Live-Konferenz mit allen gleichzeitig stattfindenden Spielen in der Königsklasse zu sehen.

Auf dem Sender „Sky Sport 3“ wird das Einzelspiel von Real Madrid gegen Borussia Dortmund live im TV übertragen. Kommentator von Real gegen BVB live ist Martin Groß. Auf „Sky Sport 2“ kann derweil eine deutsche Konferenz mit den beiden Spielen Real Madrid - Borussia Dortmund und RB Leipzig - Besiktas Istanbul mitverfolgt werden. (Borussia Dortmund kämpft um Trostpreis Europa League.)

Real - BVB live im Stream: Champions League im Live-Stream bei „Sky Go“

Über das Streaming-Portal „Sky Go“ können Sky-Abonnenten ihr gebuchtes Programm im Livestream abrufen. So kann am Mittwoch via „Sky Go“ auch die Champions League mit Real Madrid gegen Borussia Dortmund live im Stream gesehen werden. Der Abruf kann sowohl über den PC, als auch via Smartphones und Tablets erfolgen.

Wer kein Sky-Abonnement besitzt, schaut leider in die Röhre: Einen kostenlosen und legalen Livestream zu Real gegen BVB gibt es nicht. Zwar werden auf diversen Internetseite kostenfreie Live-Streams zur Champions League angeboten, von deren Nutzung ist allerdings abzuraten. Neben der schlechten Qualität ist der Abruf dieser Streams jüngsten Gerichtsurteilen zufolge auch illegal.

Borussia Dortmund in der Champions League: Mit Überraschung aus der Krise?

Borussia Dortmund steckt mitten drin in einer Krise, Trainer Peter Bosz ist zumindest öffentlich bereits angezählt. Sieben Pflichtspiele in Folge konnte der BVB zuletzt wettbewerbsübergreifend nicht gewinnen. Dass die Dortmunder in der Champions League nur zweimal ein Unentschieden gegen den Außenseiter APOEL Nikosia holten, kommt noch dazu. (Borussia Dortmund muss monatelang auf Maximilian Philipp verzichten.)

Aufgrund der zwei Punkte hat die Borussia die Chance auf das Achtelfinale in der Champions League 2017/18 verpasst. An einen Sieg gegen Real Madrid glauben nur wenige, es wäre zumindest eine große Überraschung, würde der BVB in seiner aktuellen Verfassung beim Champions-League-Titelverteidiger punkten. Um noch den dritten Gruppenplatz und sich damit für die Zwischenrunde der Europa League zu qualifizieren, darf APOEL Nikosia am Mittwoch nicht gegen Tottenham Hotspur punkten, wenn die Borussia gleichzeitig verliert. Großes Zittern ist also angesagt, wenn Borussia Dortmund am Mittwoch, 6. Dezember 2017, auf Real Madrid trifft.

Der Spielplan von Borussia Dortmund in der Champions League 2017/18: