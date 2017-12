Osnabrück. Nach dem gesicherten Achtelfinaleinzug wird der FC Bayern München am Dienstag, 5. Dezember 2017 (Anstoß 20.45 Uhr), sein letztes Gruppenspiel in der Champions League 2017/18 gegen Paris Saint-Germain absolvieren. So sehen Sie FC Bayern gegen PSG live im TV und Livestream.

Das Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain hat nur noch symbolischen Charakter. Im letzten Gruppenspiel der beiden Top-Teams im europäischen Fußball wird es rein objektiv wohl nicht mehr um den Gruppensieg gehen - allerdings hat der FC Bayern noch eine offene Rechnung mit PSG. Nach der 0:3-Blamage im Hinspiel musste Ex-Trainer Carlo Ancelotti gehen, Jupp Heynckes übernahm. Bayern München wird am Dienstag, 5. Dezember 2017, zeigen wollen, dass man mit Paris mithalten kann. Hier erfahren Sie, wie Sie Bayern München gegen Paris St. Germain live im TV und Live-Stream sehen können.

FC Bayern München - Paris St. Germain nicht live im Free-TV: Kein FC Bayern live im ZDF

Mit 4:0 müsste der FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain gewinnen, um den Gruppensieg in der Champions League 2017/18 noch erreichen zu können. Doch auch wenn ein solches Ergebnis unwahrscheinlich erscheint, wollen die Bayern gegen PSG so oder so ein Ausrufezeichen setzen. Mit dem 3:0 haben die Pariser den FC Bayern vor einigen Wochen in eine echte Krise befördert und waren mitverantwortlich dafür, dass Trainer Carlo Ancelotti entlassen wurde. (Champions League 2017/18: Hier gibt es Spielplan und Ergebnisse zur Gruppenphase.)

Ob die Revanche des FC Bayern München gegen Paris St. Germain gelingt, können die Fußballfans nicht im Free-TV sehen. Das ZDF zeigt FC Bayern gegen Paris Saint-Germain nicht live im TV, da der öffentlich-rechtliche Sender in der Champions-League-Gruppenphase nur für ein Mittwochsspiel mit deutscher Beteiligung die Übertragungsrechte besitzt. In dieser Woche wird die aus deutscher Sicht sportlich bedeutungsvollste Partie von RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul live im Free-TV im ZDF übertragen.

FC Bayern - Paris Saint-Germain live im TV: Champions League live auf Sky

Auf Sky laufen alle Spiele in der Champions League live im TV. Auf dem Pay-TV-Sender ist daher auch die Begegnung vom FC Bayern gegen PSG live zu sehen. Um 19 Uhr beginnt auf dem Sender „Sky Sport 1“ die Vorberichterstattung mit Moderator Sebastian Hellmann. Als Gäste und Experten sind unter anderem Reiner Calmund und Bruno Labbadia im Studio. Ab 20.45 Uhr ist auf dem Sender dann die Konferenz mit allen gleichzeitig stattfindenden Spielen in der Champions League live zu sehen.

Das Einzelspiel von Bayern München gegen Paris Saint-Germain wird live auf „Sky Sport 2“ übertragen. Aus der Allianz-Arena in München meldet sich Kai Dittmann, um FC Bayern gegen PSG live zu kommentieren. (Das sagt Bayern-Trainer Jupp Heynckes vor dem Duell mit Paris Saint-Germain.)

FC Bayern - PSG live im Stream: Champions League im Livestream mit „Sky Go“

Sky bietet seine TV-Inhalte im Internet auf „Sky Go“ im Livestream an. So kann dort auch die Champions League im Live-Stream mitverfolgt werden. Voraussetzung dafür ist ein Abonnement, das die entsprechenden Übertragungen enthält. Über „Sky Go“ kann also auch die Begegnung von Bayern München gegen PSG live im Stream gesehen werden. „Sky Go“ funktioniert nicht nur auf dem PC, sondern via App auch auf Smartphones und Tablets. Bei der Nutzung ist jedoch eine stabile WLAN-Verbindung zu empfehlen.

FC Bayern München - Paris Saint-Germain im kostenlosen Live-Stream sehen

Wer kein Sky-Abo besitzt, schaut an diesem Dienstag in die Röhe, wenn er die Champions League mit Bayern München gegen Paris Saint-Germain live im TV sehen möchte. Selbes gilt auch für Livestreams: Zwar gibt es im Internet zahlreiche dubiose Anbieter, bei denen ein Live-Stream zu FC Bayern gegen PSG angeboten wird. Von der Nutzung dieser Livestreams ist allerdings abzuraten. Einerseits ist mit schlechter Qualität zu rechnen und andererseits ist der Abruf von derlei Live-Streams im Internet nach jüngsten Urteilen illegal. (FC Bayern muss gegen PSG auf Arjen Robben verzichten.)

Champions League live: Schafft der FC Bayern München die Revanche gegen Paris Saint-Germain?

In Gruppe B der Champions League 2017/18 ist eigentlich alles klar. Mit 15 Punkten aus fünf Spielen belegt Paris Saint-Germain den ersten Platz, gefolgt vom FC Bayern München mit zwölf Punkten. Will der FC Bayern PSG noch überholen, müsste der deutsche Rekordmeister mit 4:0 gewinnen, um das 0:3 aus dem Hinspiel wett zu machen. Bei der Formstärke von Paris St. Germain scheint das ein unerreichbares Ziel zu sein, doch selbst wenn ein solcher Sieg nicht gelingen sollte: Gewinnen wollen die Bayern auf jeden Fall. Die Konkurrenz in der Champions League 2017/18 soll mitbekommen, dass mit dem FC Bayern München zu rechnen ist. Dieses Ausrufezeichen kann Bayern München am Dienstag, 5. Dezember 2017, ab 20.45 Uhr setzen.

Der Spielplan des FC Bayern München in der Champions League 2017/18: