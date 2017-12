Ex-Nationalspieler mit Luftveränderung Neues Kapitel für Patrick Helmes: Abstiegskampf in Thüringen

Erfurt. Auf dem Spielfeld konnte Patrick Helmes den Erfurtern nicht helfen. Unter den Augen des 33-Jährigen spielte Rot-Weiß gegen Meppen 0:0 und bleibt damit im Tabellenkeller stecken. Nur neun bisher erzielte Tore zeigen, wie sehr ein Knipser wie der frühere Nationalspieler, der in 98 Bundesligaspielen 45 Tore erzielte, dem Team fehlt. Doch nach seiner Berufung zum neuen Co-Trainer unter Stefan Emmerling will Helmes alles versuchen, um den Traditionsverein vor dem Abstieg zu bewahren.

„Klar, die Situation ist gerade nicht schön. Aber der Glaube ist noch groß genug, das hinzubekommen“, sagt Helmes, der sich während des Spiels viele Notizen in sein Buch schrieb und den Spielern nach Ende aufmunternde Worte zukommen ließ.

Für den Kölner ist die Trainertätigkeit in Thüringen ein neues, wenn auch vorerst kurzes Kapitel. Bis Saisonende wird der frühere Angreifer, der seine Karriere wegen eines Knorpelschadens beenden musste, in Erfurt bleiben. Der Kontakt kam über Emmerling zustande. Mit ihm arbeitete er zuletzt beim 1. FC Köln II zusammen, ehe sich die Wege vorerst trennten. Emmerling ging nach Paderborn, Helmes stieg zum Chefcoach des Regionalligisten auf, ehe er aufgrund eines tragischen Vorfalls das Amt im September niederlegte.

Sein Co-Trainer Uwe Fecht erlitt in seinem Beisein im Trainerbüro einen Herzinfarkt, er verstarb an den Folgen des Vorfalls. Helmes bat daraufhin um eine Auszeit. „So etwas erleben zu müssen ist tough. Da rücken verlorene Spiele schnell in den Hintergrund.“

Als der 51-jährige Emmerling jüngst nach Erfurt zurückkehrte, standen die Handys schnell nicht mehr still. „Kontakt gab es schon länger, für ihn ist eine kleine Luftveränderung gut. Er bringt sich viel in die Trainingsformen ein. Das hat in Köln schon gut funktioniert. Außerdem ist er noch nicht so alt und spricht noch die Sprache der Spieler“, freut sich Emmerling über die neue (alte) Zusammenarbeit. Helmes selbst ist alles andere als ruhig. Immer wieder gibt er im Training Anweisungen ein, nimmt Spieler beiseite, erzeugt einen frischen Wind.

Bis 2021 steht Helmes noch in Köln unter Vertrag und wird daher bis zum Saisonende „ausgeliehen.“ Um das Engagement in Erfurt zu ermöglichen, wurde der Arbeitsvertrag im Rheinland für diesen Zeitraum ausgesetzt. „Auch ich verzichte auf Sachen. Aber Erfurt hat sich sehr bemüht“, sagt Helmes, der nun „den Hebel ansetzen will und das in die richtige Bahn lenken möchte.“

Am 30. November setzte sich der 33-Jährige ins Auto und düste im Schneeregen nach Erfurt. Hier wohnt er zunächst im Hotel. „Im Fußball kann man jede Woche den Schalter wieder umlegen. Ich habe auch mal den Ball aus drei Metern danebengeschossen. Doch es geht immer weiter“, so Helmes, der von einer „hochinteressanten Aufgabe“ spricht.