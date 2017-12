Wintersport kompakt Biathletin Herrmann siegt, deutsche Skispringer triumphieren

Berlin. Die deutschen Wintersportler haben sich an diesem Wochenende in guter Form gezeigt. Biathletin Denise Herrmann, Skispringer Richard Freitag und Andreas Wellinger sowie die Rodler Natalie Geisenberger, Felix Loch sowie Toni Eggert und Sascha Benecken gewannen ihre Wettbewerbe.

Biathlon: Denise Herrmann hat nur 19 Monate nach ihrem Umstieg zu den Skijägern beim Weltcup-Auftakt in Östersund mit der Verfolgung ihren zweiten Weltcupsieg geholt. Die frühere Langläuferin setzte sich mit zwei Fehlern vor der Französin Justine Braisaz und der Norwegerin Marthe Olsbu durch. Herrmann ist damit neben der erkrankt fehlenden Weltmeisterin Laura Dahlmeier eine weitere Siegläuferin im deutschen Team. Bei den Männern sicherte Erik Lesser dem DSV-Team mit Rang drei im Sprint ein Top-Ergebnis. In der Verfolgung wurde der Thüringer beim ersten Saison-Sieg des Franzosen Martin Fourcade als bester Deutscher Zehnter. Für die Mixedstaffeln hatte es am vergangenen Wochenende zum Auftakt in Östersund zwei Podestplätze gegeben. Außerdem sicherten sich Herrmann, Lesser, Simon Schempp, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Franziska Hildebrand mit Top-Acht-Resultaten bei der ersten Weltcup-Station die Olympia-Norm. Weiterlesen: Herrmann katapultiert sich in Biathlon-Weltspitze

Ski Alpin: Zwei Podestplätze in der Königsdisziplin Abfahrt durch Viktoria Rebensburg und Thomas Dreßen, dazu weitere starke Platzierungen von Andreas Sander, Kira Weidle und Michaela Wenig - die Weltcup-Rennen am Samstag waren für den Deutschen Skiverband nahezu perfekt. Rebensburg musste sich in Lake Louise nur Überraschungssiegerin Shiffrin um 0,13 Sekunden geschlagen geben. Besser als Dreßen waren in Beaver Creek lediglich Routinier Svindal und Weltmeister Feuz. Sander wurde Siebter, Weidle holte sich als Achte die Olympia-Quali, Wenig verbuchte auf Rang 17 eine persönliche Bestleistung.

Weiterlesen: Der Jüngste hat’s geschafft: Dreßen Abfahrts-Dritter

Rodeln: In Altenberg holten sich die deutschen Rodler alle vier Siege und bringen langsam Klarheit in Sachen Olympia-Team. Natalie Geisenberger, Felix Loch sowie Toni Eggert und Sascha Benecken gewannen ihre Einzelwettbewerbe und gemeinsam abschließend auch die Staffel. Damit haben sie ihr Olympia-Ticket bereits vor den beiden letzten Nominierungsrennen in Übersee sicher. Auch Tatjana Hüfner und Dajana Eitberger sollten bei den Damen nach ihren Plätzen zwei und drei in Altenberg nicht mehr zu gefährden sein. Weiterlesen: Nach Siegen: Rodel-Team für Olympia bekommt Gesichter

Nordische Kombination: So ein Wochenende hat es für die deutschen Kombinierer seit über einem Jahr nicht mehr gegeben. In der Staffel von Norwegen im Schlussspurt geschlagen, mussten sie den Wikingern im Einzel sogar alle drei Podestplätze überlassen. Espen Andersen siegte vor Jan Schmid und Jörgen Graabak. Johannes Rydzek kam 0,1 Sekunden nach dem Olympiasieger auf Platz vier. Für Björn Kircheisen und Eric Frenzel reichte es nach einer Windlotterie im Springen nur zu den Plätzen 14 und 15.

Langlauf: Die deutschen Langläufer sind weiter auf der Suche nach ihrer Form. Nur langsam kommen Ergebnisse, von der Olympia-Norm sind sie weit entfernt. In Lillehammer waren im Skiathlon die Ränge 20 von Steffi Böhler und 21 von Lucas Bögl das Beste. Katharina Hennig hinderte ein Bindungs-Schaden beim Skiwechsel an einem Top-15-Ergebnis. Im Sprint waren nur Sandra Ringwald und Hennig im Viertelfinale. Die Siege gingen an Maiken Caspersen Falla aus Norwegen im Sprint und die Schwedin Charlotte Kalla im Skiathlon. Der norwegische Jungstar Johannes Kläbo gewann beide Disziplinen.

Skispringen: Die deutschen Skispringer sind im Weltcup derzeit das Maß der Dinge. Nach den Siegen von Richard Freitag und Andreas Wellinger im russischen Nischni Tagil führt das Duo auch den Gesamtweltcup an. Am Sonntag wäre beinahe ein Dreifachsieg gelungen: Markus Eisenbichler als Vierter landete nur 0,3 Punkte hinter dem Österreicher Stefan Kraft. Den Skisprung-Frauen ist in Lillehammer ein sehr guter Weltcup-Start geglückt. Katharina Althaus gewann die Weltcups am Samstag und Sonntag, nachdem sie am Freitag noch Zweite geworden war. Auch Olympiasiegerin Carina Vogt und Svenja Würth erfüllten mit mehreren Platzierungen unter den besten Zehn die Norm für Pyeongchang. Weiterlesen: Freitag springt zu Sieg und Gesamtführung - „Macht Spaß“

Eisschnelllauf: Die Deutschen Eisschnellläufer trumpfen beim Weltcup in Kanada auf. Das Damen-Trio Claudia Pechstein (Berlin), Roxanne Dufter und Gabriele Hirschbichler (beide Inzell) lief in 2:56,76 Minuten als Zweite ins Ziel. Schneller waren im Olympic Oval in Calgary nur die Japanerinnen in Weltrekordzeit von 2:53,88. Damit stehen die Chancen für die Deutschen auf einen Startplatz in der Teamverfolgung bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Südkorea gut. Vor dem vierten Weltcup in einer Woche in Salt Lake City, der noch in die Qualifikation einfließt, belegt das Team um Pechstein Rang drei im Gesamtweltcup. Acht Mannschaften gehen bei den Spielen in Pyeongchang an den Start. Mit einem deutschen Rekord von 6:10,80 Minuten über 5000 Meter ließ zudem Patrick Beckert als Dritter aufhorchen.

Snowboard: Auch ohne Final-Einzug verbuchten Silvia Mittermüller und Nadja Flemming den Heim-Weltcup in Mönchengladbach als Erfolg. Die Freestyle-Snowboarderinnen haben mit der zweiten Top-16-Platzierung in der Disziplin Big Air nun die nationale Olympia-Norm erfüllt. Auf der Stahlrampe im umgebauten Hockeypark sprang die 34 Jahre alte Münchnerin Mittermüller am Samstag auf Rang neun. Die 21-jährige Flemming aus Röhrmoos zitterte in der Qualifikation bis zuletzt um ihren abschließenden 16. Platz.