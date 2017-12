Osnabrück. Der 1. FC Köln hat sich von Trainer Peter Stöger getrennt. Das hat der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga einen Tag nach dem 2:2 beim FC Schalke 04 mitgeteilt. Eine nachvollziehbare Entscheidung angesichts der sportlichen Bilanz – sie macht den mit dem Eigenclaim „Spürbar Anders“ werbenden Klub aber zu einer ganz gewöhnlichen Marke im Bundesliga-Geschäft, findet unser Kommentator.

Blickt man auf die nackten Zahlen, fällt es nicht schwer, die Entlassung von Trainer Peter Stöger beim 1. FC Köln nachvollziehen zu können: Kein Sieg und nur drei Punkte aus 14 Spielen sind mit die schlechteste Bilanz aller Zeiten in 54 Jahren Fußball-Bundesliga (genau wie Duisburg 94/95 und 1860 München 77/78) und einfach klar zu wenig – übrigens nicht nur für eine Elf, die in der vergangenen Saison den fünften Tabellenplatz erreicht hat, sondern für jedes Team, das einigermaßen wettbewerbsfähig sein will in der Fußball-Bundesliga.

Dennoch muss dieser Saisonstart eingeordnet werden in die sportliche Gesamtentwicklung des 1. FC Köln. Und da hat Peter Stöger mit seinen Fußballern Großartiges geleistet – man kann sagen, dass er mehr geleistet hat als alle anderen Trainer bei dem stolzen Traditionsverein in den letzten 25 Jahren.

Auch diese Saison war nicht alles schlecht

Vor vier Jahren hat der Österreicher das Team in den Niederungen der 2. Bundesliga übernommen, den Aufstieg geschafft, zweimal den Klassenerhalt und im Sommer sogar nach 25 Jahren Unterbrechung erstmals wieder den Einzug ins internationale Geschäft. In der Europa League hat Köln, das übrigens auch noch im DFB-Pokal-Achtelfinale vertreten ist, als einziger Bundesliga-Club noch Chancen auf das Weiterkommen – und dieses mit einem Sieg Donnerstag bei Roter Stern Belgrad in eigener Hand.

Anzeige Anzeige

Es ist also auch aktuell nicht alles schlecht beim FC – dennoch muss Stöger die Verantwortung tragen für den Einbruch in der aktuellen Saison. Auch wenn dieser ein wenig größer wirkt, als er tatsächlich ist angesichts der „nur“ 49 Punkte aus 2016/17, die in der vergangenen Saison glücklicherweise für den 5. Platz gereicht haben.

Kein Ersatz für Modeste

Deutlicher wird das aktuelle Problem, wenn man auf das Torverhältnis schaut: Sechs geschossene Tore aus 14 Spielen sind nicht bundesliga-tauglich. Natürlich ist hier der Abgang von Anthony Modeste im Sommer, mit 25 geschossenen Toren klare Lebensversicherung des FC in der Vorsaison, als entscheidender Faktor zu nennen: Er konnte keinesfalls adäquat ersetzt werden, trotz der kolportieren 26 Millionen Euro, die der Transfer den Kölnern in die Kassen gespült hat. Der aus Mainz als Ersatz geholte Jhon Cordoba konnte hier die hohen Erwartungen fast gar nicht erfüllen, Claudio Pizarro kann mit knapp 40 Jahren allein kaum noch Bäume ausreißen, Youngster Sehrou Guirassy aus Frankreich entwickelt sich langsam, braucht aber mit seinen 21 Jahren naturgemäß noch Zeit.

Formabfall und Verletzte

Dazu kommt der Formabfall bei vielen letztjährigen Stammspielern, die im vergangenen Jahr vielleicht ein bisschen über ihrem Level gespielt haben und eine Verletzten-Misere (Jonas Hector, Jhon Cordoba, Christian Clemens, Leonardo Bittencourt) – ein Zusammenspiel einiger Faktoren, die den Leistungsabfall erklären und für die Stöger natürlich nur bedingt etwas kann.

Für die Kaderplanung war in den letzten Jahren Jörg Schmadke verantwortlich – im Zuge der Misserfolgs-Serie im Herbst verließ der Ex-Bundesliga-Torwart das schlingernde Schiff. Dass er zuvor bei Präsidium und Aufsichtsrat eine von ihm vorgeschlagene Entlassung Stögers nicht durchsetzen konnte, wurde von Schmadke und Stöger später entschieden dementiert – somit bleiben bis heute offene Fragen zum Abgang des Ex-Managers.

Erfolgs-Duo ist weg

Jetzt musste Stöger trotzdem gehen. Mit ihm und Schmadke sind die Väter des Kölner Aufschwungs weg – jenes Duo, dass so perfekt gepasst hat zu diesem Verein, bei dem die Volksseele, das Emotionale und das Menschelnde ein solch großer Faktor ist. Hier der stets ein wenig schrullig wirkende, aber stets authentisch-positiv auftretende Coach, der den Fans Vorlagen lieferte für gute Laune. Dort der stoisch auftrtende und bodenständig agierende Manager, der stets ironisch bis zynisch die Entwicklungen kommentierte und nie sonderlich viel darauf gab, was die restliche Welt von ihm hält. Dieses Duo hatte zuvor ungekannte Ruhe in den in den letzten drei Jahrzehnten wankelmütig agierenden Klub gebracht.

Der FC – ein spürbar gewöhnlicher Verein

Aber es hatte trotzdem nicht genug Rückhalt und Einigkeit, die aktuelle – zugegebenermaßen nicht kleine – Krise zu überleben. Das macht den FC eben nicht zu einem besonderen, spürbar anders auftretenden Klub. Sondern zu einem ganz gewöhnlichen, austauschbaren Bundesligisten, der den ungeschriebenen Gesetzen der schnelllebigen Branche folgt, weil er auf historische Verdienste nichts gibt und sich dadurch kurzfristig mehr Erfolg verspricht.

Unerfahrenes Führungspersonal

Bisher holte sich der FC bei der Suche nach erfahrenen Nachfolgern nur blaue Augen – sichtbar bei der Posse um die gescheiterte Verpflichtung von Horst Heldt von Hannover 96 und die sehr schnell publik gewordene Anfrage beim Ex-Kölner Fußballer Markus Anfang als neuen Trainer. Der aktuelle Coach von Holstein Kiel wird wohl zweimal überlegen, ob er angesichts der Umstände vom Zweitliga-Tabellenführer zum abgeschlagenen Bundesliga-Letzten wechseln wird. Am Ruder beim FC sind nun auf der Management-Position der im sportlichen Bereich noch nicht sonderlich erfahrene Alexander Wehrle und als Trainer Stefan Ruthenbeck, der nur Zweitliga-Erfahrung und dort keine sonderlich großen Erfolge (Abstieg mit dem VfR Aalen, entlassen bei der SpVgg Greuther Fürth) vorweisen kann.

Ob das im Vergleich zu einem funktionierenden Duo Stöger/Schmadke tatsächlich die bessere Wahl ist`?