Chicharito, Ibrahimovic, Son WM-Vorrunde: Diese Stars können dem DFB-Team schaden

Moskau. Auf dem Weg zur Titelverteidigung muss Deutschland zunächst eine Gruppe mit Mexiko, Schweden und Südkorea meistern. Besonders gefährlich könnten der DFB-Auswahl drei Angreifer der Gruppengegner werden. Einer müsste dafür den Rücktritt vom Rücktritt erklären.

Kein Hammerlos, aber auch kein leichter Aufgalopp: Weltmeister Deutschland hat bei der Gruppenauslosung zur Fußball-WM 2018 eine Gruppe mit Mexiko, Schweden und Südkorea erwischt. Bundestrainer Joachim Löw und sein Team müssen bei allen drei Gegnern vor allem auf die Offensive und dort auf jeweils einen Star achten.

Chicharito

Rekordtorschütze und Held in den sozialen Netzwerken. Javier „Chicharito“ Hernández ist der unumstrittene Topstar der mexikanischen Nationalmannschaft. 49 Tore hat der Stürmer schon für El Tri erzielt. Bei Twitter folgen ihm 8,67 Millionen Menschen. Zum Vergleich: Der FC Bayern München hat mit 4,18 Millionen Followern auf seiner deutschen Hauptseite weniger als halb so viele.

„Ich freue mich drauf“, kommentierte Chicharito ein Bild des WM-Spielplans. Er will mit seinem Team in Russland weiter kommen, als zuletzt bei Weltmeisterschaften. „Wir träumen zusammen. Nichts ist unmöglich“, schrieb der 29-Jährige bei Twitter und versah den Post mit einer mexikanischen Flagge. Seit 1994 war für Mexiko jedes Mal im Achtelfinale Schluss.

Anzeige Anzeige

In der Bundesliga bewies die „kleine Erbse“ zwei Jahre lang Treffsicherheit, bevor der Angreifer im Sommer zu West Ham United wechselte. Für Bayer Leverkusen erzielte er zwischen 2015 und 2017 in 54 Liga-Partien 28 Tore. Wenn es im Auftakt-Gruppenspiel am 17. Juni gegen Deutschland geht, kann er seinem Trainer Juan Carlos Osorio möglicherweise nicht nur auf dem Platz, sondern auch als wertvoller Informant helfen.

Zlatan Ibrahimovic

Schweden ist Zlatan Ibrahimovic – so sieht das zumindest der Angreifer von Manchester United wohl noch immer. Dabei hat er seit dem EM-Aus in Frankreich vor zwei Jahren kein Länderspiel mehr absolviert und ist eigentlich aus freien Stücken zurückgetreten. Und im früheren HSV-Profi Marcus Berg haben die Schweden einen Stürmer im Team, der mit acht Treffern in der Qualifikation für die WM-Endrunde Ibrahimovics Rolle als Torjägers übernommen hat und optimal ausfüllt.

Dennoch: Ibrahimovic schwebt über den Dingen und nährt die – je nach Perspektive – Hoffnung oder Befürchtung, er könne für die WM ein Comeback im Drei-Kronen-Team anpeilen. „We are Zweden“ hatte Ibrahimovic nach den erfolgreichen Playoffs gegen Italien unter ein Foto bei Instagram geschrieben, auf dem die schwedische Mannschaft zu sehen war. Provokant hatte der 36-Jährige das S durch ein Z ersetzt - sein Markenzeichen. Ob Löws DFB-Team sich allerdings wirklich mit dem Superstar beschäftigen muss, ist offen. Unterhaltung ist garantiert.

Heung-Min Son

Beidfüßiger Tempodribbler, abschlussstarker Angreifer: Heung-Min Son ist Südkoreas Hoffnungsträger bei der Endrunde in Russland. Der frühere Stürmer von Bayer Leverkusen und dem Hamburger SV hat sich als feste Größe bei Tottenham Hotspur etabliert und gilt als zentrale Offensivfigur des Teams von Trainer Tae-Yong Shin. Beim Duell mit Weltmeister Deutschland kann der 25 Jahre alte Son doppelt wichtig werden: Er kennt die alten Kollegen aus der Bundesliga und kann über Stärken und Schwächen informieren.

Mehr noch als die anderen beiden deutschen Gegner scheint Südkorea von seinem Star im Angriff abhängig zu sein. Kein weiterer Offensivspieler verfügt über ein internationales Niveau wie der ehemalige Bundesliga-Profi. Die Koreaner gelten für Deutschland als große Unbekannte in der Gruppe. Ein Blick auf die Qualifikationsergebnisse sollte Löw und Co. aber zeigen, dass die „Red Devils“ kaum mehr als ein klassischer Außenseiter sind: Auf dem Weg nach Russland setzte es Niederlagen gegen Katar und China.

Weiterlesen: Gute WM-Lose für DFB-Team - Pokerface Löw gelassen