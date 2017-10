Kuriosum in der Fußball-WM-Quali Warum eine gelbe Karte über WM-Teilnahme entscheiden kann

Eine gelbe Karte kann darüber entscheiden, wer zur WM fährt und wer nicht. Foto: imago/foto2press

Osnabrück. Wenn am Sonntagabend in der Gruppe E die letzten Qualifikationsspiele zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland anstehen, kann es zu einem Kuriosum kommen. Eine gelbe Karte kann letztendlich darüber entscheiden, welche Nation noch Chancen auf die WM-Teilnahme hat.