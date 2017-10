3:1 in Nordirland Keine Party beim DFB-Team nach geglückter WM-Quali

Die DFB-Elf um Sebastian Rudy, Joshua Kimmich und Mats Hummels (l-r) gewann auch ihr neuntes Spiel in der WM-Qualifikation. Foto:

Belfast. Nach dem souveränen Auftritt in Belfast beginnen bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft die konkreten WM-Planungen. Das Trainingslager in Südtirol ist fix. Auch die nächsten Gegner stehen fest. Bundestrainer Löw erinnert eindringlich an die großen Aufgaben.