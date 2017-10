Osnabrück. In der WM-Qualifikation spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im vorletzten Spiel auf Nordirland. Anstoß ist am Donnerstag, 5. Oktober 2017, um 20.45 Uhr. So sehen Sie die WM-Quali mit Nordirland gegen Deutschland live im TV und Live-Stream.

Ungeschlagen geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an diesem Donnerstag, 5. Oktober 2017, in ihr vorletztes Qualifikationsspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Mit Nordirland trifft Deutschland aber auf den direkten Verfolger: Gewinnen die Nordiren, ist für sie sogar noch der Gruppensieg drin. Das DFB-Team kann seinerseits den Gruppensieg perfekt machen. Hier erfahren Sie, wie Sie Nordirland gegen Deutschland live im TV und Livestream sehen können.

WM-Quali live: RTL zeigt Nordirland - Deutschland live im Free-TV

Auf dem Privatsender RTL laufen sämtliche WM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Free-TV. So zeigt RTL auch am Donnerstag das Spiel von Nordirland gegen Deutschland live im TV und Livestream. Die Vorberichterstattung aus dem nordirischen Belfast beginnt um 20.15 Uhr. Moderator Florian König führt gemeinsam mit Experte Jens Lehmann durch die Live-Sendung. Laura Wontorra ist als Reporterin mit dabei. Zum Anpfiff um 20.45 Uhr übernimmt Marco Hagemann, um Nordirland - Deutschland live auf im Free-TV zu kommentieren. (Weiterlesen: Das ist Löws Mission gegen die tapferen Nordiren.)

Im Anschluss an die Live-Übertragung der deutschen WM-Quali sind auf RTL Zusammenfassungen weiterer Qualifikationsspiele zu sehen. Außerdem wird das Spiel der deutschen Nationalmannschaft analysiert und Spieler und Trainer äußern sich zu der Partie.

WM-Qualifikation live auf RTL: Nordirland - Deutschland live im Stream sehen

Wer Nordirland gegen Deutschland live im Stream sehen möchte, muss auf das kostenpflichtige Streaming-Portal „TV Now“ zurückgreifen. In der senderübergreifenden Mediathek kann RTL mit der WM-Quali im Livestream gesehen werden. Allerdings kostet die Nutzung nach einer 30-tägigen Testphase 2,99 Euro pro Monat. Eine kostenlose und legale Alternative zum Live-Stream von „TV Now“ gibt es an diesem Donnerstag nicht. (Weiterlesen: Wann findet die Fußball-WM 2018 in Russland statt?)

Qualifikation für die WM 2018: Holt Deutschland den Gruppensieg?

Mit drei Punkten kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an diesem Donnerstag den Gruppensieg in der Qualifikationsgruppe C für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland perfekt machen. Nach acht Spielen hat das DFB-Team die volle Punktzahl: 24 Zähler. Allerdings musste Verfolger Nordirland bisher auch nur ein Unentschieden und eine Niederlage hinnehmen. Mit einem Sieg gegen Deutschland würden die Nordiren nochmal am Gruppensieg schnuppern. (Weiterlesen: Nordirland geht selbstbewusst ins Duell gegen Deutschland.)

Umso wichtiger ist ein guter und konzentrierter Auftritt der deutschen Nationalmannschaft in Nordirland. Das Hinspiel vor einem Jahr gewannen die Deutschen zuhause mit 2:0. Bundestrainer Joachim Löw hat wieder eine Mischung aus altbewährten und jungen Spielern für die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele nominiert. Das letzte WM-Qualispiel findet am kommenden Sonntag, 8. Oktober 2017, um 20.45 Uhr gegen Aserbaidschan statt.

Das ist der Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsspiele gegen Nordirland und Aserbaidschan: