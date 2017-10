Osnabrück. Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte für die UEFA Europa League gesichert. Ab der Saison 2018/19 sind sämtliche Spiele der Europa League nur noch live im Stream bei DAZN zu sehen.

Für die Fußballfans in Deutschland wird das Übertragungsangebot im TV- und Internet immer unübersichtlicher. Nach den zahlreichen Änderungen an den übertragenden Sendern der Bundesliga wurden nun auch die Rechte an den Live-Übertragungen der Europa League neu vergeben. Alle Spiele der Europa League sind ab der kommenden Saison nicht mehr bei Sky, sondern beim Streaming-Dienst DAZN zu sehen. (Fußball live: Wann werden wo welche Spiele übertragen?)

Alle 205 Partien der Europa League live bei DAZN

DAZN zeigt alle 205 Spiele der Europa League im Livestream und als Video-on-demand. „Wir sind hocherfreut, dass wir die UEFA-Europa-League zu unserer UEFA-Champions-League-Berichterstattung und den besten europäischen Fußball-Ligen hinzufügen können“, sagte DAZN-Vorstandsboss James Rushton: „Damit ist DAZN die einzige Plattform in Deutschland und Österreich, die ausführliche Live-Übertragungen der zwei wichtigsten europäischen Fußball-Vereinswettbewerbe zeigen wird.“

15 Spiele der Europa League live im Free-TV

Lediglich 15 der 205 Partien werden noch im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Welcher Sender den Zuschlag für die ausgewählten Live-Übertragungen der Europa League im Free-TV erhält, ist noch offen. Der RTL-Spartensender RTL Nitro gilt als Favorit. (Weiterlesen: Die Neuerungen zur 55. Bundesligasaison.)

DAZN weitet Fußball-Angebot aus

Neben zahlreichen anderen Sportarten wie Tennis, Boxen und US-Sport bietet DAZN seit dieser Saison bereits Zusammenfassungen von der Bundesliga ab 40 Minuten nach Abpfiff. Zudem laufen ab der kommenden Spielzeit auch ausgewählte Spiele der Champions League bei dem Streaming-Dienst, der 9,90 Euro pro Monat kostet.

Um ab der nächsten Saison 2018/19 alle Spiele der Bundesliga sowie der Champions und Europa League live verfolgen zu können, braucht der Fan also noch mehr Abos. Nur wer Abonnements bei Eurosport, Sky und DAZN abschließt, kann alle Spiele sämtlicher Wettbewerbe live mitverfolgen.

(Mit SID)